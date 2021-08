Fünf Männer beschädigen Wahlplakate - sie trugen Plakate anderer Parteien bei sich

Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, wurden fünf Männer von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie im Bereich Aichenbachstraße/Feuerseestraße mehrere Wahlplakate der AfD beschädigten. Einige der Plakate wurden abgerissen und in den Feuersee geworfen. Durch die herbeigerufenen Streifen des Polizeireviers Schorndorf konnten die fünf Männer schließlich im Bereich Uhlandstraße und Göppinger Straße gestellt werden. Das Motiv für die Tat dürfte in der konträren politischen Gesinnung der Männer zu finden sein. Das schließt die Polizei aus der Tatsache, dass sie Plakate anderer Parteien bei sich trugen und diese wohl aufhängen sollten. Die Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.