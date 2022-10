Für Barbara-Künkelin-Preis 2023: Preisträgerin gesucht

Am Sonntag, 19. März 2023, wird in Schorndorf wieder der mit 5 000 Euro dotierte Barbara-Künkelin-Preis verliehen.

Dafür werden couragierte Frauen oder Frauengruppen gesucht, die sich mutig und unerschrocken für das Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen.

Frauen, die Tabus brechen und Vorbilder sind.

Bekannteste Preisträgerinnen

Zu den bekanntesten Preisträgerinnen zählen die Stuttgarterin Suzana Lipovac für ihre Initiative „Kinderberg“, Andrea Laux für die Gründung der Eltern-Kind-Zentren in Deutschland, Sina Trinkwalder, die mit ihrem Unternehmen „manomama“ in der Textilbranche ökologische, nachhaltige und soziale Aspekte erfolgreich umsetzt, sowie die Journalistin Anja Reschke, die sich Hass- und Hetzkampagnen und -kommentaren mutig entgegenstellt und die Gesellschaft zum „Aufstand der Anständigen“ auffordert. Zuletzt hat den Preis im Jahr 2021 Dunja Hayali erhalten, die sich in ungewöhnlicher Weise mit den Hassmails im Netz auseinandersetzt.

Wer mutige Frauen oder Frauengruppen kennt, die für den Barbara-Künkelin-Preis 2023 vorgeschlagen werden sollen, kann formlos aussagefähige Unterlagen an den Vorsitzenden des Heimatvereins Schorndorf, Dr. Holger Dietrich, senden. Die Anschrift lautet Ulrichstraße 65, 73614 Schorndorf. Vorschläge werden auch per E-Mail an h.dietrich1@gmx.de angenommen.

Einsendeschluss ist Donnerstag, der 10. November. Mehr Informationen zur Stiftung Barbara-Künkelin-Preis und zu ihren Statuten finden sich unter www.kuenkelinpreis.de.