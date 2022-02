„Der Beruf wurde mir in die Wiege gelegt“, sagt Romeo Weiß. Der 49-Jährige aus Neustadt an der Weinstraße betreibt eine mobile Scherenschleiferei und gehört damit einer aussterbenden Berufsgruppe an. „Mit 15 Jahren habe ich in dem Job angefangen. Seit 35 Jahren reise ich durch ganz Deutschland und biete unseren Service an.“ Rund 40 000 Kilometer legt der Rheinland-Pfälzer im Jahr zurück. Wir haben mit ihm über die Faszination seines Berufs gesprochen.

Mit einem umgebauten