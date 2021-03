Wenn an den ersten Sonnentagen des Jahres die Kundschaft vor seinem Eiscafé in der Höllgasse Schlange steht, dann ist das für Georg Vlassidis wie ein kleines Trostpflaster: Ihn freut’s, dass die Leute an ihn denken. Tatsächlich fehlt dem 39-Jährigen aber die Perspektive: Wann er das „Santa Lucia“ wieder öffnen kann und das Tagescafé „Emma’s“, das er ein paar Häuser weiter zusammen mit Mete Balci betreibt, ist völlig unklar. „Über uns“, stellt Vlassidis traurig fest, „wird nicht gesprochen.“