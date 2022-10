Fachkräfte-Mangel in der Pflege: Diakonie Schorndorf baut Ausbildungsbetrieb aus

„Ich kann jeden Menschen nur ermutigen, sich zu trauen und sich zu überwinden. Auch wenn man etwas älter ist und noch mal die Schulbank drücken muss – das Ergebnis muss nicht schlechter sein als bei den Jüngeren.“ Karina Mürdter ist selbst hochmotiviert und weiß, dass sie mit 41 Jahren noch nicht für ihre nun angetretene Aufgabe zu alt ist. Im August hat sie als Pflegeschülerin den Ausbildungsvertrag mit der Diakoniestation Schorndorf und Umgebung unterschrieben.

„Der Fachkräftemangel schlägt sich ganz besonders stark in der Pflege-Branche nieder. Darum hat sich die Diakoniestation Schorndorf und Umgebung zum Ausbildungsbetrieb weiterentwickelt. Mit unserer ersten eigenen Pflegeschülerin haben wir nun diesen Ausbildungsvertrag geschlossen und freuen uns sehr darüber“, sagt Verwaltungsleiter Jens Knödler. Die Diakoniestation Schorndorf und Umgebung hat bereits viele Jahre Erfahrung mit der Ausbildung von Pflegeschülern: „Als Einsatzstelle bilden wir für diverse Kliniken des Rems-Murr-Kreises deren Auszubildende in der Ambulanten Pflege aus.“

Von der Bäckereifachverkäuferin in die Pflege

Karina Mürdter sind der Pflegeberuf und die Schorndorfer Diakoniestation nicht ganz fremd, obwohl sie ganz anders ins Berufsleben gestartet ist. Die gelernte Bäckereifachverkäuferin hat nach ihrer Ausbildung 2000 ihren Beruf ausgeübt, bis sie 2007 Mutter einer Tochter wurde. „Dann habe ich drei Jahre ausgesetzt und erst anschließend ein paar Tage in der Woche wieder in der Bäckerei gearbeitet.“ 2019 sei der „Knackpunkt gekommen“: Probleme mit dem Stehen, Fuß- und Beinschmerzen ließen Karina Mürdter den Job nicht mehr ausüben. „So kam es dann eigentlich, dass ich mich mehr mit dem Thema Pflege auseinandergesetzt habe.“ 2019 habe sie sich bei der Diakonie beworben, wurde genommen, und war seither als hauswirtschaftliche Mitarbeiterin tätig.

„Diese Aufgabe hat mir immer Spaß gemacht, und als Johanna auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich diese einjährige Ausbildung nicht machen möchte, habe ich nicht lange gezögert“, erzählt die Pflegeschülerin. Johanna – das ist Johanna Reinhuber, Ausbildungsleiterin und stellvertretende Pflegedienstleiterin der Diakonie Schorndorf und Umgebung.

Mit ihrer dualen Ausbildung in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Institut Göppingen ging es also am 1. September für Karina Mürdter los. Drei Klausuren habe sie schon geschrieben, Themen wie Kommunikation, Körperpflege und Hautpflege schon durchgenommen. Viel Theorie sei es, was im Moment gepaukt werde. „Es war natürlich eine Umstellung“, gibt die 41-Jährige zu. „Schließlich bin ich seit mehr als 20 Jahren aus der Schule raus und jetzt muss ich wieder die Schulbank drücken.“ Der Frauenanteil in ihrem 26-köpfigen Kurs sei hoch – nur sechs Jungs seien dabei. „Und ich bin nicht die Älteste mit 41“, lacht Mürdter.

Die Pflegehelferin weiß viel und kann viel, darf aber nicht alles machen

Bestimmte Themenbereiche seien ihr nicht neu, als hauswirtschaftliche Mitarbeiterin habe sie das eine oder andere schon gesehen. „Aber in dieser einjährigen Ausbildung wird das natürlich intensiviert und ich hinterfrage sehr viel, weil ich es lernen und wissen möchte.“ In Johanna Reinhuber sieht sie ihre Mentorin, die ihr mit Rat und Tat zur Seite steht.

„Nach dieser einjährigen Ausbildung ist Karina dann eine staatlich anerkannte Pflegehelferin und kann dann deutschlandweit als solche agieren“, sagt die Ausbildungsleiterin und Jens Knödler fügt den Unterschied zu einer Pflegefachkraft hinzu: „Sie kann als Pflegehelferin sehr viel, darf aber nicht alles machen, was eine Pflegekraft mit einer dreijährigen Ausbildung machen darf – wie beispielsweise einen Wundverband wechseln oder anlegen.“ Als Verwaltungsleiter nennt Knödler einen weiteren Aspekt: „Der Tarif ist so eingestuft wie beispielsweise bei einer medizinischen Fachangestellten mit einer dreijährigen Ausbildung. Ich bin der Meinung“, so Knödler weiter, „dass diese einjährige Ausbildung eine sehr gute Alternative für einen zweiten oder gar dritten Berufsweg sein kann, unabhängig vom Alter.“

Ein Jahr sei ein attraktiver Zeitraum, in dem man ein kompaktes Wissen vermittelt bekomme und am Ende ein Examen in der Hand halten könne. „Ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen Hemmungen haben, oder Angst vor Prüfungssituationen“, wirft die Pflegeschülerin ein, „ aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen.“ Man könne es schaffen – „und wenn nicht, hat man immer noch die Chance, die Prüfung zu wiederholen“. Karina Mürdter hat in diesen wenigen Wochen mitbekommen, dass sie den Lernstoff ganz anders verfolgt als die jüngeren Schülerinnen oder Schüler, die mit ihr diesen Kurs machen: „Ich bin sehr aufmerksam, weil man schnell mal den Faden verlieren kann. Und hinzu kommt, dass ich manche Umstände genauer verstehen und mir dann das Hintergrundwissen aneignen möchte.“

100 Stunden in einer stationären Einrichtung

Welches Pflichtprogramm noch bevorsteht? Unter anderem darf Karina Mürdter 100 Stunden in einer stationären Einrichtung arbeiten. Sie lernt beispielsweise noch Kompressionsverbände zu machen, Insulin zu spritzen und rechtliche Aspekte, die zu beachten sind. Alles sei in mehrere Blöcke eingeteilt. Individuell auf die Bedürfnisse des Klienten eingehen und sich diesen widmen, das ist ein ganz persönliches Ziel von Karina Mürdter, das sie dann als Pflegehelferin erreichen möchte.

„Wir werden jetzt mal abwarten, wie diese Ausbildung im Allgemeinen läuft“, sagt Jens Knödler. Denn man sei nicht abgeneigt, sich als Ausbildungsbetrieb noch weiter zu etablieren, indem man neben der einjährigen auch eine dreijährige Ausbildung anbiete. Was Karina Mürdter angeht – da ist sich Johanna Reinhuber sicher: „Ich bin überzeugt davon, dass sie ihre Ausbildung gut machen wird. Sie weiß, was sie will, und ist motiviert.“ Und Jens Knödler ergänzt: „Es ist sehr viel wert, solche Menschen wie Karina Mürdter zu gewinnen. Wir hoffen, dass wir noch mehr Personen für solch eine Ausbildung in unser Team holen können."