Fachkräftemangel bei Physiotherapeuten: Lage in Haubersbronner Praxis angespannt

Rückenschmerzen, Gelenkblockaden oder Sportverletzungen - es gibt viele Gründe, warum knapp jeder fünfte Deutsche regelmäßig einen Physiotherapeuten besucht. Doch in letzter Zeit kann es immer wieder zu langen Wartezeiten kommen. Denn ähnlich wie in der Pflege fehlen den Physio-Praxen die Fachkräfte. Dieses Problem kennt Oussama Kabbara, der eine Praxis in Haubersbronn betreibt, zu gut. Er sucht händeringend nach Verstärkung für sein Team.

„Es ist sehr schwierig zurzeit“, sagt Oussama Kabbara mit Blick auf die Personalsituation in seiner Praxis „Kabbara Physiofit & Therapie.“ Schon auf dem Startbildschirm seiner Website prangt eine große Stellenanzeige für Physiotherapeuten in Voll- und Teilzeit. Auf der Suche nach Mitarbeitern ist er eigentlich immer, sagt der Praxis-Inhaber. In der Corona-Zeit habe sich dieses Problem verschärft, sei teilweise zur Herkulesaufgabe geworden. Innerhalb weniger Wochen sei eine seiner Mitarbeiterinnen zweimal an Corona erkrankt. Später sind dann drei oder vier Mitarbeiterinnen auf einmal ausgefallen. Die Termine der Patienten mussten deshalb oft verschoben werden. „Das war ein Chaos. Zwei Leute können nicht die Arbeit von sechs machen“, sagt Oussama Kabbara.

Krankheitsfälle: Blick auf den Winter gibt Grund zur Sorge

Und da das Personalkorsett ohnehin schon immer recht eng geschnürt war, hat Oussama Kabbara nun eine Agentur beauftragt, Werbung für ihn zu schalten. Auf seiner Website, aber auch in den sozialen Medien Facebook und Instagram. „Man muss die Stellen sehr schmackhaft machen“, erklärt er. Denn Physiotherapeuten werden heutzutage überall gesucht. Sie können sich fast schon aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Arbeitssuchende haben laut Oussama Kabbara weniger Druck als früher. „Du musst dir als Arbeitgeber viel Mühe geben, dass alles passt.“

Momentan habe sich die Lage zum Glück wieder etwas beruhigt. Oussama Kabbara und seine fünf Mitarbeiterinnen können relativ normal arbeiten. Doch der Blick auf die kommenden Monate bereitet ihm Sorgen. Es gibt wieder vermehrt krankheitsbedingte Absagen von Patienten, beobachtet der Physiotherapeut. „Wir wissen nicht, was im Herbst und Winter noch kommt. Ich bin deshalb angespannt.“

Mit den Personalproblemen ist Oussama Kabbara nicht allein. Auch seine Kollegen berichten von Problemen. Vergangene Woche habe er mit einem befreundeten Therapeuten telefoniert, der seine Praxis in Stuttgart voraussichtlich sogar schließen muss.

Das sei zum Teil auch ein politisches Problem, so Kabbara. Denn Physiotherapeuten verdienen nicht gerade viel Geld. Bedenkt man die steigenden Kosten für Lebensmittel und Miete, lohne sich es für viele kaum, den Job anzutreten. Die Arbeitgeber können ihre Löhne dabei nicht beliebig erhöhen, selbst wenn sie es wollten. „Die Krankenkassen zahlen pro Therapiestunde nicht mehr und ich muss wirtschaftlich arbeiten, um meine Praxis zu erhalten“, erklärt Oussama Kabbara.

Ausbildung muss in Baden-Württemberg selbst finanziert werden

Er gibt ein Beispiel: Als vier seiner Mitarbeiterinnen krank ausgefallen sind, hat sich sein Umsatz kurzerhand halbiert. Die Gehälter musste er natürlich trotzdem zahlen. Der Verband der Physiotherapeuten erklärte den Fachkräftemangel schon vor der Corona-Pandemie auf ähnliche Art und Weise. Immer mehr Physiotherapeuten wenden sich laut dem Verband aufgrund unattraktiver Bezahlung und fehlender Entwicklungsmöglichkeiten von dem Beruf ab. Deshalb fangen auch immer weniger junge Menschen eine Ausbildung in diesem Bereich an. Dass die Ausbildung in Baden-Württemberg dazu noch aus der eigenen Tasche finanziert werden muss, macht die Lage nicht besser. In anderen Bundesländern übernimmt die öffentliche Hand die Ausbildungskosten an den Physio-Schulen; wo es früher noch lange Wartelisten gab, sind heute noch Plätze frei. Deshalb gibt es Überlegungen, die Physio-Ausbildung zu akademisieren, heißt es auf der Website des Verbands Physio Deutschland.