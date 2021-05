Am Donnerstagabend (20.05.) tagte zum ersten Mal der neue Fachrat für Integration Schorndorf (FIS). Er wird die Interessen von Einwanderern und deren Nachkommen in der Stadt vertreten. Damit soll die Teilhabe der knapp 7000 ausländischen Staatsangehörigen aus 118 Nationen in Schorndorf, die bislang kaum in den kommunalpolitischen Gremien vertreten waren, verbessert werden.

Die 17 Mitglieder und Nachrücker der kommunalen Migrantenvertretung wurden am 25. März vom Gemeinderat benannt.