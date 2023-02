Fahrrad-Branche vor Saison-Start

Überzeugte Fahrradfahrer radeln das ganze Jahr über und bei jedem Wetter – für die anderen ist es nun auch bald so weit: Mit den ersten Sonnenstrahlen werden die Fahrräder im Keller überholt und auf Hochglanz gebracht. Auch im Fahrrad-Handel startet im März die Saison – das Geschäft mit Bikes und vor allem E-Bikes beginnt. Mathias Kaiser von „Fahrrad Kaiser“ ist darauf vorbereitet, seine 4000 Quadratmeter große Lager- und Verkaufsfläche hat er gut gefüllt. Seit mehr als 60 Jahren werden bei Fahrrad Kaiser in Schorndorf Räder verkauft, mit den Aufs und Abs der Branche kennt sich Kaiser aus. Noch konstatiert er Zurückhaltung beim Kaufverhalten der Kunden, gleichwohl startet der Fahrradhändler „vorsichtig optimistisch“ in die Saison.

Bei den Rädern für Erwachsene sind es vor allem E-Bikes, die die riesige Verkaufsfläche in der Lutherstraße füllen. Aber auch Roller, Gokarts und normale Fahrräder hat Kaiser noch im Angebot – was aber nur aufgrund der Betriebsgröße möglich sei: Fahrräder ohne elektrischen Antrieb, die heute auch Bio-Bikes genannt werden, machten für viele Händler keinen Sinn mehr. Schließlich werde an einem 4500 Euro teuren E-Bike wesentlich mehr verdient als einem herkömmlichen Fahrrad für 600 Euro. Aktuell bekommt Kaiser noch E-Bike-Modelle von 2022, die wegen Materialmangel erst jetzt geliefert werden können. Bis Mai erwartet er die neuen Modelle, die dann aber auch zu neuen Preisen verkauft werden.

Lieferschwierigkeiten, Planungsunsicherheit und Preissprünge von aktuell knapp acht Prozent: Auch die Fahrradbranche spürt die Folgen von Krieg und Inflation – der große Fahrrad-Boom während Corona ist vorbei. „Wir haben vergangenes Jahr zehn bis zwölf Prozent weniger Räder verkauft“, sagt Mathias Kaiser. Im Juli/August sei das Konsumklima auf dem Tiefpunkt gewesen. „Und wenn das schlecht ist, wird nichts gekauft, Anschaffungen, die nicht unbedingt nötig sind, werden verschoben.“ Die Fahrrad-Branche hat es seiner Überzeugung nach aber auch deshalb nicht leicht, weil die Räder teuer sind und die Umschlaggeschwindigkeit gering ist. „So einfach können Sie Fahrräder nicht nachbestellen“, erklärt Kaiser, der sich bei seinen Bestellungen an den Vorjahreszahlen orientiert.

„Ohne Service könnten wir zumachen“

Was der Branche deutlich hilft, sind seinen Worten zufolge aber die Kundendienste und Reparaturen von E-Bikes, die die Kunden und Kundinnen trotz der Internet-Konkurrenz zu den Fachhändlern treiben. „Ohne Service könnten wir zumachen“, erklärt der Fahrrad-Händler. „Die Leute würden sonst im Internet kaufen.“ Doch ein E-Bike günstiger im Internet zu kaufen: Das rächt sich spätestens beim ersten Kundendienst. Denn Fahrradhändler vor Ort sind dafür äußerst schwer zu finden. Die lokalen Händler übernehmen den Kundendienst schon deshalb nicht, weil sie dann für die Gewährleistung zuständig wären, erklärt Kaiser.

Dazu kommt: „Reparaturen sind auch eine Personalfrage“, sagt er. Im Sommer sei sein Personal voll beschäftigt, nicht nur mit Reparaturen, sondern auch, weil dann die neuen Fahrräder endmontiert werden. Abgesehen davon, dass gute Mitarbeiter schwer zu finden sind, wären Neueinstellungen für ihn auch wenig wirtschaftlich: „Wenn ich mehr Leute einstellen würde, müsste ich sie auch im Winter zahlen“, erklärt Mathias Kaiser. Klar, dass sich das nicht für ihn rechnet, zumal er an den Billig-Bikes nichts verdient hat.