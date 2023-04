Fahrradwerkstatt: Hier gibt’s in Schorndorf Räder zum ganz kleinen Preis

Da stehen die Räder in Reih' und Glied und warten auf ihre neuen Besitzer. Frisch geputzt, tipptopp in Schuss gebracht. Keinesfalls die neuesten Modelle, aber sie tun, was sie sollen: Sie verleihen Menschen Mobilität, die sonst nur zu Fuß von A nach B kommen würden.

Denn auch ein Busticket kostet bares Geld, ein neues Rad zu kaufen, fällt so manchem schwer. Hier springt die Fahrradwerkstatt „Schorndorfer Radl“ ein. Allerdings kann hier nicht jeder einkaufen, der gerne ein günstiges Zweirad hätte. Die Werkstatt ist kein Fahrradladen im eigentlichen Sinne. Hier kann nur Kunde werden, wer einen Berechtigungsschein der Awo oder der Stadt hat.

Ehrenamt bringt beiden Seiten was: Rad und gutes Gefühl

16 Ehrenamtliche bringen hier wieder Räder in Schuss, die mal mehr, mal weniger Kilometer auf dem Buckel haben. Mal geht’s ganz zackig, muss nur die Bremse nachgezogen und der Fahrradschlauch getauscht werden. Manchmal werkeln die meist pensionierten Ehrenamtlichen auch richtig lange an einem Zweirad.

„Das ist ein total befriedigendes Gefühl, wenn man drei, vier Stunden an einem Rad gearbeitet hat, es dann nach vorne schiebt und eine halbe Stunde später fährt jemand damit glücklich vom Hof“, berichtet Jürgen Storm.

Ersatzteilparadies für Schrauber

Er mag alles an dem Fahrradkreislauf. Dass keine Ressourcen verschwendet werden, dass er mit seiner Arbeit einen Mehrwert schafft, dass er damit wirklich helfen kann. Das Lager der Schrauber und Bastler ist außerdem so etwas wie ein Ersatzteilparadies. Kommen Räder in der Werkstatt an, die nicht mehr gerichtet werden können, werden sie ausgebeint.

Was an Einzelteilen noch brauchbar ist, wird aufbewahrt. Und so hat sich ein Lager angesammelt, das seinesgleichen sucht. Mit Schrauben, Muttern und anderen Kostbarkeiten, die es gar nicht mehr auf dem freien Markt zu kaufen gibt, die es aber dringend braucht, um die Räder wieder auf Vordermann zu bringen.

Allerdings: Hier stehen keine alten „Geppel“ herum. Seit mehr und mehr Schorndorfer auf E-Bikes umsteigen, kommen immer häufiger nur wenige Jahre alte, hochwertige Räder in der Werkstatt an der Wiesenstraße an. Sehr zur Freude der oft auch jungen Kundschaft, die sich über schnittige und moderne Exemplare sehr freut.

Eine ganze Abteilung gibt’s beim „Schorndorfer Radl“ auch für Kinder und Jugendliche. „Das ist uns ganz wichtig“, erklärt Ulrich Kommerell. Grade sie könnten schließlich für eine schwierige finanzielle Lage der Familie am allerwenigsten.

Dringend gesucht: Spenden von Rädern, Helmen, Kindersitzen

Und so gibt’s beispielsweise mit der Schlosswallschule eine Kooperation: Der Freundeskreis bittet jedes Jahr im Frühling die Eltern aller Schülerinnen und Schüler um die Spende ausrangierter Räder. Die werden an die Werkstatt weitergeben und flottgemacht.

Im Gegenzug können sich die Viertklässler, die kurz vor der Fahrradprüfung stehen und kein eigenes Rad haben, hier eines aussuchen. Ähnliche Projekte gibt’s auch mit anderen Schulen. Zudem kommen eben jene Kinder hier an, deren Eltern einen Berechtigungsschein haben.

Wer donnerstags in der Wiesenstraße anklopft und ein Rad möchte, wird registriert, bekommt eine Nummer. Bis diese aufgerufen wird, muss gewartet werden. Dann gibt’s eine ausführliche Beratung. Es wird geklärt, für welche Strecken das Rad benötigt wird, was damit transportiert werden soll. Schließlich findet mit den infrage kommenden Rädern eine Probefahrt statt.

Das Fahrrad der Wahl kostet dann schließlich einen kleinen Betrag, zwischen 15 und 35 Euro. Mit dem eingenommenen Geld stemmen die ehrenamtlichen Radlschrauber ihre Ausgaben: Nicht im Lager befindliche Ersatzteile müssen etwa vierteljährlich für etwa 1000 Euro angeschafft werden.

Miete muss die Werkstatt selbst stemmen

Und seit die Werkstatt die monatliche Miete von rund 470 Euro selbst stemmen muss, sind die Zahlungen der Kunden wichtig. Zusätzlich gibt’s immer wieder einzelne Spenden, die helfen, die Werkstatt über Wasser halten zu können.

Geöffnet ist die Werkstatt „Schorndorfer Radl“ von März bis November, immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Zuletzt hatte man die Öffnungszeiten nach hinten verlängert, um auch arbeitenden Berechtigten die Möglichkeit zu geben, vorbeizukommen.

Wer sein Fahrrad hier gekauft hat, bekommt auch anschließend Unterstützung bei der Wartung. Denn klar ist, dass „Schorndorfer Radl“-Kunden sich eine Reparatur bei den großen kommerziellen Fahrradläden nicht wirklich leisten können.

Was den Ehrenamtlichen wirklich wichtig ist: Spenden werden immer gebraucht. Räder natürlich, vor allen Dingen aber auch Kindersitze, Fahrradhelme und Ähnliches. In Ausnahmefällen holen die Ehrenamtlichen die Räder auch bei den Spendern in Rems-Murr-Kreis-Nähe ab.

Grundsätzlich aber sind alle froh, wenn Radspenden zu den Öffnungszeiten oder nach Vereinbarung vorbeigebracht werden. Zur besseren Absprache können die Ehrenamtlichen der Fahrradwerkstatt unter rad@schorndorf-hilft.de erreicht werden.