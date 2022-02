Falsche Polizisten in Schorndorf erfolgreich: Ehepaar verliert 21 000 Euro

Wieder einmal erfolgreich waren falsche Polizeibeamte am Donnerstag (3.2.) in Schorndorf. Ein Seniorenehepaar wurde am Donnerstagmittag telefonisch von den Betrügern kontaktiert, das vermeldete die Polizei am Freitagmorgen. Ihnen wurde vorgegaukelt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Zur Festnahme der Gauner sei nun eine Diebesfalle geplant, behaupteten die falschen Beamten. Nachdem das Ehepaar zwischendurch verunsichert war und die Betrugsabsicht vermutete, sollten sie doch zu

