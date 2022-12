Familiendrama in Schorndorf: Es ging laut Hürriyet um 50.000 Euro

Im Familienstreit, der diesen Mittwoch (21.12.) zum tödlichen Familiendrama in Schorndorf geführt hat, ging es um 50.000 Euro. Dies berichtet die Zeitung Hürriyet, allerdings ohne Angabe einer Quelle. Diese Information konnten wir bislang nicht unabhängig verifizieren. Eine Antwort auf unsere Anfrage bei der Polizei steht dazu noch aus.

Den Informationen der Zeitung zufolge arbeitete der 57-jährige Familienvater, der schwer verletzt wurde, als Unternehmer in Fellbach. Seine Ehefrau ist tot; der Bruder des 57-Jährigen hatte sie am Mittwochvormittag erschossen und dann sich selbst getötet.

Zuvor hatte der 60-Jährige in Fellbach auf seinen Bruder, den 57-Jährigen, geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Am Donnerstag (22.12.) hatte die Polizei gemeldet, der Mann schwebe nach wie vor in Lebensgefahr. Der Mann hat laut Hürriyet drei Töchter. Zwei der Mädchen waren im Haus in Schorndorf, als ihr Onkel ihre Mutter und sich selbst tötete. Die Mädchen blieben körperlich unversehrt.