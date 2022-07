Familienzentrum und Caritas kooperieren: Unterstützung bei psychischen Erkrankungen

Mehr als 3000 Menschen gebe es in Schorndorf, die mit einer seelischen Erkrankung leben, sagt Christian Bergmann, der den Fachbereich Familie und Soziales in Schorndorf leitet. Die Dunkelziffer sei noch sehr viel höher. Bergmann: „Manche seelischen Erkrankungen sind unsichtbar, nur für die Betroffenen sind sie anstrengend und oft kaum bis gar nicht zu ertragen.“ Auf die Fahne habe man es sich geschrieben, die Hilfen und die Angebote im Bereich der psychischen Erkrankungen im Raum Schorndorf auszubauen. So habe man es auch im Aktionsplan „Schorndorf inklusiv“ festgelegt. „Da sind wir nun einen Schritt weiter“, sagt Bergmann. Denn die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz unterstützt Betroffene bei psychischen Erkrankungen im Raum Schorndorf.

Ukraine-Krieg und Pandemie als Katalysator

Die Zahl der psychischen Erkrankungen steigt – ein Trend, der seit Jahren zu beobachten ist und den sowohl die Corona-Pandemie als auch der Ukraine-Krieg als Katalysator weiter fortführt. „Eindeutig ist, dass die Zahl an psychischen Erkrankungen gerade bei jungen Menschen stark angestiegen ist“, berichtet Marc Dressel, stellvertretender Regionalleiter der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz. Es seien die Existenzängste, die Lebenslagen, der gesellschaftliche Wandel, die beschäftigen würden. „Unsere Aufgabe ist es, die Gesellschaft für diese Themen zu sensibilisieren, auf diese Krankheiten aufmerksam zu machen und die Hilfsangebote aufzuzeigen“, so Dressel. Froh und dankbar sei man darüber, dass man die Unterstützung „unter einem Dach mit dem Familienzentrum“ anbieten kann.

Die Caritas-Region ist in Schorndorf mit den Fachbereichen Arbeit und Beschäftigung und Sozialpsychatrischen Hilfen vertreten. Das Caritas-Zentrum befindet sich in der Grabenstraße 28 bis 30 in direkter Nähe zur Tafel und Polizei. Marc Hinderer, Leiter des Bereichs Sozialpsychatrische Hilfen, erläutert: „Dieser Bereich umfasst den Sozialpsychatrischen Dienst, kurz SPDI, den Krisen-, Klärungs- und Vermittlungsdienst sowie das Ambulante Wohnen. Zielgruppe des Sozialpsychatrischen Dienstes sind psychisch kranke Menschen, die aufgrund zu vermutender oder bereits diagnostizierter psychischer Erkrankung und den damit verbundenen Einschränkungen im Leben beeinträchtigt sind.“

Seit März 2022 ist die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz Kooperationspartner des Familienzentrums und die Kollegen des SPDI bieten jeden Freitag von 8.30 bis 10.30 Uhr eine offene Sprechstunde im Familienzentrum an. Darüber hinaus ist die Caritas-Region Partner im Bündnis für Inklusion und Teilhabe der Stadt Schorndorf (Schorndorf inklusiv).

Rund 80 Prozent der Beratungsgespräche finden laut Hinderer im Büro statt. „Aber es gibt auch Beratungen zu Hause für die Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung eingeschränkt sind.“ Es können Betroffene und Angehörige beraten werden. „Auch da bieten wir Hilfen an.“ In der Angehörigenberatung beispielsweise klären die Berater über die psychischen Erkrankungen auf und erarbeiten Strategien, wie der Betroffene unterstützt werden kann und wie der Angehörige mit der Situation umgehen kann.

Ansprechpartner ist Marc Dressel, Telefonnummer 0 71 41/9 75 05 25; E-Mail dressel.m@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de.