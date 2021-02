Kein Fasching, kein Helau und Alaaf. Nicht mal eine klitzekleine Hexen-Abordnung darf am Schmutzigen Donnerstag auf Krawattenjagd gehen. Dass es in diesen öden, unlustigen Corona-Zeiten aber auch gar nichts zu lachen gibt, das schmerzt die Schorndorfer Hexa besonders. Dabei wären sie am Donnerstag – zum 35. Mal – zu gerne ins Rathaus gestürmt und hätten zusammen mit den Guggenmusikern der Donzdorfer Noda Biag’r und den Tanzmädels der 1. SMTV für mächtig Rabatz auf dem Marktplatz gesorgt.