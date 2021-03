„Es ist wirklich erstaunlich“, findet Martina Schaaf, Sachgebietsleiterin des Standesamtes in Schorndorf. Aber Corona scheint den Liebenden der Stadt keinesfalls die Lust am Heiraten genommen zu haben. Und das, obwohl es Einschränkungen für Feiern im Jahr eins der Pandemie reichlich gab. Über jeder Hochzeit schwebte das Damoklesschwert „Superspreader-Event“. Schließlich konnten zeitweise bis zu 100 Menschen an Veranstaltungen im Freien teilnehmen. Für Gastgeber von Familienfeiern war das