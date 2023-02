Feiern und shoppen: Schorndorf startet mit Krämermarkt ins Veranstaltungsjahr

Mit dem Frühling startet auch die Veranstaltungssaison des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement. Neben den beiden Betriebsleitern, Julia Geiger und Lars Scheel, freut sich auch OB Hornikel, dass es nach der Winterpause wieder losgeht: „Mit dem vielseitigen und ansprechenden Veranstaltungsplan des Eigenbetriebs ist in 2023 jede Menge geboten und ich freue mich auf ein buntes Treiben in Schorndorfs Gassen.“ Los geht’s mit dem Krämermarkt am 1. März. Verkauft werden neben praktischen Utensilien für zu Hause feine Lederwaren, Stoffe und Süßigkeiten.

„Frühlingserwachen“ am 26. März, SchoWo vom 14. bis 18. Juli

Am 26. März findet das „Frühlingserwachen“ mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Von 11 bis 17 Uhr heißt es shoppen und schlemmen in der Innenstadt. Außerdem kann vom 24. bis 26. März auf dem sizilianisch-französischen Markt in der Gottlieb-Daimler-Straße italienische und französische Feinkost verzehrt und erworben werden. Weiter geht’s mit dem Gässlesmarkt am 3. Juni. Die Weststadt lädt zum Bummeln und Genießen ein. Schöne, regionale Marktstände ergänzen das Angebot der ansässigen Händlerinnen und Händler. Beim Schorndorfer Sommernachtsshopping am Freitag, 30. Juni, gibt es Livemusik, Cocktails und spätes Shoppen. Von 18 bis 23 Uhr kann man sich in der Innenstadt treiben lassen.

Der Juli startet mit dem Flohmarkt am Samstag, 8. Juli, von 8 bis 16.30 Uhr. Der Ort ist noch nicht bekannt, aufgrund der Baustelle auf dem Archivplatz durch den Neubau der Stadtbibliothek wird der Flohmarkt in diesem Jahr voraussichtlich weiter in die Innenstadt wandern.

Vom 14. bis 18. Juli wird dann wieder die SchoWo gefeiert, wie berichtet ebenfalls mit einer Locationänderung. Der Archivplatz wird auf den „Rosenplatz“, den Parkplatz am Hotel an der Stadtmauer verlegt.

Sandfläche am Oberen Marktplatz

Im Sommer sorgt die Stadt am oberen Marktplatz mit einer sandaufgeschütteten Fläche für Urlaubsflair und Strandfeeling. Passend dazu gibt es eine Strandbar, die zu ausgewählten Zeiten für ein erfrischendes kulinarisches Angebot sorgen wird. Gemeinsam mit den Innenstadtbetrieben wird bereits jetzt an einer Neuauflage der Liegestuhlaktion aus dem Gartenschaujahr gearbeitet, so dass im Sommer in der ganzen Innenstadt für Verweilmöglichkeiten gesorgt ist. Im selben Zeitraum findet die Veranstaltungsreihe „Summer in the City“ statt: immer donnerstags in den Ferien. Sie startet am 27. Juli und endet in einem Finale am 7. September. Wie bereits im vergangenen Jahr, können sich die Schorndorfer Einzelhändler und Gastronomen dem Event anschließen und sich mit ihren Highlights auf der Fläche präsentieren.

Weintage im August

Mehrere Konzerte an einem Abend gibt es bei der Kleinen Gassenmusik am Samstag, 29. Juli. An verschiedensten Standorten in der Innenstadt lohnt es sich, zwischen 19 und 23 Uhr haltzumachen, zu lauschen, zu tanzen oder gar mitzusingen. Das letzte Augustwochenende steht ganz im Zeichen des Weins und wird mit den Weintagen vom 25. bis 27. August auf dem Marktplatz zelebriert. Auf dem Streetfood-Festival kann man vom 8. bis 10. September noch mal in Urlaubsstimmung schwelgen. Schlemmen und nach Herzenslust probieren ist an diesen drei Tagen auf dem Marktplatz angesagt.

Stadtmarkt am 29. Oktober

Im Herbst erwartet die Schorndorferinnen und Schorndorfer der Stadtmarkt am 29. Oktober. Der verkaufsoffene Sonntag im Herbst bietet Programm und Action in der Innenstadt. Am 9. November findet traditionell der Lampionumzug statt. Große und kleine Laternen-Freunde sind eingeladen, beim Lampionumzug gemeinsam mit den Sternen um die Wette zu leuchten. Vor dem großen Winterfinale, dem Weihnachtsmarkt, lädt der Krämermarkt am 15. November zum Schlendern und Shoppen auf dem Marktplatz ein.

Das Highlight zum Jahresabschluss ist der Schorndorfer Weihnachtsmarkt vom 2. bis 20. Dezember. Lars Scheel vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement freut sich schon auf den nächsten Markt: „Wir arbeiten unter Hochdruck an der einen oder anderen Verbesserung." Zudem stünden auch Neuerungen auf dem Plan.

Flyer ab März erhältlich

Der Veranstaltungsflyer mit allen Terminen ist ab März an der Stadtinfo kostenlos erhältlich.