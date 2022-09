Ferienende: Die Schorndorfer Schulen informieren über Unterrichtsbeginn

Die Sommerferien gehen langsam zu Ende und an den Schulen herrscht schon wieder große Betriebsamkeit. Die Lehrkräfte freuen sich schon auf die Schülerinnen und Schüler. Am Montag 12. September, beginnt der Unterricht:

Fuchshofschule: Erster Schultag: Montag, 12. September, 8.30 Uhr, ökumenischer Schülergottesdienst in der Versöhnungskirche. 9.30 Uhr bis 12.10 Uhr, Unterricht der Klassen 2 bis 4. Für Kinder, die zur Kernzeitbetreuung angemeldet sind, findet diese vor dem Unterricht ab 7.15 Uhr statt und nach dem Unterricht bis 13.30 Uhr beziehungsweise 16 Uhr. Einschulung der Schulneulinge: Samstag, 17. September, in der Fuchshofschule. Beginn Klasse 1a: 8.30 Uhr; Klasse 1b: 9.30 Uhr. Der ökumenische Gottesdienst findet für beide Klassen bereits am Freitag, 16. September, um 18 Uhr, in der Turnhalle der Fuchshofschule, statt. Elternabende für die neuen Erstklässler: Kl.1a: Dienstag, 13. September, 20 Uhr; Kl.1b: Mittwoch, 14. September, 20 Uhr, jeweils in den Klassenzimmern im roten Pavillon.

Schlosswallschule: 8.30 Uhr ökumenischer Schülergottesdienst in der Stadtkirche, 9.30 Uhr Unterrichtsbeginn, 12.30 Uhr Unterrichtsende Klassen 2 bis 4 (kein Ganztagesbetrieb, Betreuung je nach Anmeldung). Einschulung der Erstklässler am Donnerstag, 15. September: Klasse 1a: 8.30 Uhr ökumenischer Schülergottesdienst in der Stadtkirche, 9.30 Uhr Aufnahmefeier der Schulneulinge im Martin-Luther-Haus, 10.30 Uhr Einschulung in der Schlosswallschule Klasse 1b: 9.45 Uhr ökumenischer Schülergottesdienst in der Stadtkirche, 10.45 Uhr Aufnahmefeier der Schulneulinge im Martin-Luther-Haus, 11.45 Uhr Einschulung in der Schlosswallschule. Der Elternabend findet am Dienstag, 13. September, um 19 Uhr in der Schlosswallschule statt.

Künkelinschule: 8.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche (Kinder sitzen klassenweise); 9.30 Uhr Unterrichtsbeginn (Kinder werden klassenweise vom Klassenlehrer auf dem Schulhof abgeholt); 12.05 Uhr Unterrichtsende für alle Klassen (kein Ganztagesbetrieb, Betreuung nach Anmeldung). Erstklässler: Klasse 1a: Freitag, 16. September, 8.45 Uhr, ökumenischer Gottesdienst Stadtkirche, 9.45 Uhr Aufnahmefeier im Martin-Luther-Haus, anschließend erste Unterrichtsstunde. Klasse 1b: Freitag, 16. September, 9.45 Uhr, ökumenischer Gottesdienst Stadtkirche, 10.45 Uhr Aufnahmefeier im Martin-Luther-Haus, anschließend erste Unterrichtsstunde. Elternabende für die Erstklässler: Klasse 1a: Dienstag, 13. September, 20 Uhr. Klasse 1b: Dienstag, 13. September, 20 Uhr.

Schillerschule: 8.15 Uhr Unterrichtsbeginn, 9 Uhr ökumenischer Schulgottesdienst auf dem Schulhof der Schule. Einschulung der Schulneulinge am Samstag, 17. September. Für Klasse 1a: 8.30 Uhr ökumenischer Schulgottesdienst mit anschließender Schulaufnahmefeier um 8.50 Uhr auf dem Schulhof (bei Regen in der Sporthalle) der Schillerschule. Für Klasse 1b: 10.30 Uhr ökumenischer Schulgottesdienst mit anschließender Schulaufnahmefeier um 10.50 Uhr auf dem Schulhof (bei Regen in der Sporthalle) der Schillerschule. Der Elternabend für die Eltern der Erstklässler findet am Dienstag, 13. September, um 20 Uhr statt.

Sommerrainschule: Die Klassen 2 bis 4 haben Unterricht von 8.40 Uhr bis 12.15 Uhr. Die Nachmittagsbetreuung findet statt. Einschulung der Schulneulinge am Donnerstag, 15. September, 9.30 Uhr, Gottesdienst in der evangelischen Kirche Schornbach, anschließend ab 10 Uhr Schulaufnahmefeier auf dem Schulhof. Am 12. September, 19.30 Uhr Elternabend für die Eltern der Schulneulinge.

Schurwaldschule: Unterricht für die Klassen 2 bis 4 von 8.35 Uhr bis 11.15 Uhr. Einschulung der Schulneulinge am Mittwoch, 14. September, mit Gottesdienst für alle um 9 Uhr in der Johanneskirche, anschließend gegen 9.45 Uhr Schulaufnahmefeier in der Schurwaldhalle. Elternabend für die Eltern der Schulneulinge am Dienstag, 27. September, 20 Uhr, in der Schurwaldschule.

Reinhold-Maier-Schule: Unterricht für die Klassen 2 - 4 von 8.40 Uhr - 11.25 Uhr, Kernzeitbetreuung ab 7.15 Uhr. Einschulung der Erstklässler am Donnerstag, 15. September, in der Bronnbachhalle. Ökumenischer Gottesdienst um 9.30 Uhr, anschließend gegen 9.50 Uhr Schulaufnahmefeier. Der Elternabend für die Eltern der Erstklässler findet am Dienstag, 13. September, um 19.30 Uhr im Gymnastikraum der Schule statt.

Otfried-Preußler-Schule: 8.35 Uhr bis 12.05 Uhr Unterricht. Einschulung der Schulneulinge am Mittwoch, 14. September, 14 Uhr, Gottesdienst in der Christuskirche, anschließend Schulaufnahmefeier in der Tannbachhalle. Am Montag, 12. September, 19 Uhr, Elternabend für die Eltern der Schulneulinge in der Schule.

Albert-Schweitzer-Schule: 8.25 bis 11.05 Unterricht für die Klasse 2 bis Klasse 9; Einschulungsfeier der Schulneulinge am Freitag, 16. September, 10 Uhr, in der Turnhalle.

Fröbelschule: 8 Uhr Unterrichtsbeginn für alle (außer Erstklässler). Einschulung der Erstklässler am Donnerstag, 15. September, 10.30 Uhr in der Fröbelschule.

Gemeinschaftsschule Rainbrunnen: Primarstufe Klassen 2 - 4: 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr; ab Dienstag, 13. September, Unterricht nach Stundenplan. Nachmittagsbetreuung und AG-Beginn der angemeldeten Kinder ebenfalls ab Dienstag. Elternabend für die Eltern der Erstklässler am Dienstag, 13. September, 19.30 Uhr. Einschulung der Erstklässler: Donnerstag, 15. September. Beginn der Schulaufnahmefeiern gemäß Einladung klassenweise um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr im Neubau der Grundschule, Eingang Alemannenweg. Schulanfänger-Gottesdienst Mittwoch, 14. September, 18 Uhr in der Pauluskirche (voraussichtlich ökumenisch). Sekundarstufe Klassen 5 - 10: Beginn Montag, 12. September, 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr; ab Dienstag, 13. September, Unterricht nach Stundenplan.

Burg-Gymnasium: Einschulung der Schüler/-innen der Klassen 5 in der Aula des Burg-Gymnasiums: Voraussichtlich am Montag, 12. September, 15 Uhr, in der Karl-Wahl-Halle, ab Dienstag Unterricht nach Stundenplan. Montag, 12. September, Klassen 6 - 10: 1. Stunde beim Klassenlehrer, danach Unterricht nach Stundenplan. Kein Nachmittagsunterricht. Kursstufe J1: 1. Stunde: Einweisung durch den Oberstufenberater, ab 2. Stunde Unterricht nach Stundenplan. Kursstufe J2: 2. Stunde: Einweisung durch den Oberstufenberater, ab 3. Stunde Unterricht nach Stundenplan. Mittwoch, 14. September, 7.40 Uhr, voraussichtlich Schülergottesdienst für alle Schüler/-innen in der evangelische Stadtkirche, ab 2. Stunde Unterricht nach Stundenplan.

Max-Planck-Gymnasium: Die Einschulung der Klassen 5 fand bereits vor den Sommerferien statt. Der erste Schultag gestaltet sich wie folgt: Klasse 5: 1. - 4. Std.: Klassenlehrer, 5. + 6. Std.: Unterricht nach Stundenplan. Die Klasse 5 erhält in der ersten Schulwoche ihre Schulbücher, am Montag reicht es aus, Schreibmaterialien und Vesper mitzubringen. Klasse 8: 1. - 4. Std.: Klassenlehrer, 5.+ 6. Std.: Unterricht nach Stundenplan Klasse 6: 1. + 2. Std.: Klassenlehrer, 3. - 6. Std.: Unterricht nach Stundenplan; Klasse 7: 1. + 2. Std.: Klassenlehrer, 3. - 6. Std.: Unterricht nach Stundenplan; Klasse 9: 1. + 2. Std.: Klassenlehrer, 3. - 6. Std.: Unterricht nach Stundenplan; Klasse 10: 1. + 2. Std.: Klassenlehrer, 3. - 6. Std.: Unterricht nach Stundenplan; Kursstufe JS1: 1. + 2. Std. bei Hrn. Seewald, 3. - 6. Std. Unterricht nach Stundenplan; Kursstufe JS2: 1. + 2. Std. bei Hrn. Trautwein, 3. - 6. Std. Unterricht nach Stundenplan. Am Nachmittag findet kein Unterricht statt.

Gottlieb-Daimler-Realschule: 7.40 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10, 1. /2. Stunde Klassenlehrer, 3. - 6. Unterricht nach Plan. Aufnahmefeier für die Klassen 5: Montag, 12. September, ab 14 Uhr in der Grauhalden-Sporthalle. Die Eltern der neuen 5er erhalten frühzeitig per E-Mail genaue Informationen. Dienstag, 13. September: 1. Stunde Schülergottesdienst, 2. - 6. Stunde Unterricht nach Plan. Für Kl. 5 am 13.9. von der 2. - 6. Stunde Klassenlehrerunterricht.