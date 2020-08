Zusammen spielen, essen, toben und basteln. So lautet das Programm bei der Stadtranderholung in der Bronnbachhalle in Weiler, die von den meisten hier nur Stara genannt wird. Bereits seit über 30 Jahren findet sie nun statt. Viele, die hier das Programm organisieren und die vielen Kinder anleiten, arbeiten seit vielen Jahren ehrenamtlich mit. Doch mit der Corona-Krise ergaben sich für das Team nun ganz neue Herausforderungen.

Romina Bechtle gehört schon lange zum