Festtage, Straßenfest und Zeltspektakel: Das Wochenende in und um Schorndorf

Was für ein Veranstaltungssommer: Beinahe jedes Wochenende konkurrieren derzeit mehrere große und kleine Feste und Attraktionen miteinander. In Schorndorf wird es nach dem Schowo-Wochenende jetzt wieder etwas ruhiger (hier geht es zu unserer Bilanz). Dafür ist rundherum umso mehr geboten: In Plüderhausen sind Festtage, in Remshalden Straßenfest und in Winterbach geht das Zeltspektakel weiter, mit Konzerten für die es nach wie vor Karten gibt. Wir haben die wichtigsten Infos in einem Artikel.

Zeltspektakel: Pop, Bluesrock, Jazz-Kabarett

An diesem Freitagabend, 22. Juli, steht beim Zeltspektakel in Winterbach ein Doppelkonzert an: Milow und Gregor Meile spielen. Am Samstag, 23. Juli, kommen die Blues-Rocker bei King King, Walter Trout und Gov’t Mule auf ihre Kosten. Und am Sonntag, 24. Juli, steht Helge Schneider auf der Spektakel-Bühne im Zelt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Der Biergarten auf dem Zeltspektakel hat täglich ab 17 Uhr geöffnet, jeden Abend spielt eine Live-Band aus der Region. Am Sonntag, 24. Juli, ist hier sogar schon ab 11 Uhr Programm mit Live-Band. Der Eintritt im Biergarten ist immer frei. Mehr Infos auf www.zeltspektakel.com.

Festtage: Blasmusik und Remmidemmi

Die Festtage haben schon am Donnerstagabend mit dem Blasmusikfestival begonnen (hier geht es zu einem ausführlichen Artikel zum Festtage-Programm). Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, 22. Juli, um 18 Uhr, mit „Staufersaga“. Zu sehen gibt es rund 40 Akteure, die der mittelalterlichen Tradition der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd huldigen: Fahnenschwinger, Schwertkämpfer, die Musikgruppe „Zisselberg Zeisige“ und orientalische Tänzerinnen. Moderiert wird der Auftakt von Isabel Ramsch (Antenne 1), es spielt dazu der Musikverein Hohberg. Um 19 Uhr ist dann Fassanstich durch den Bürgermeister.

Am Samstag, 23. Juli, ist um 14.30 Uhr das Entenrennen auf der Rems, um 15 Uhr spielen die „Jonge Remstäler“ und um 20 Uhr die „Partyfürsten“. Der Höhepunkt am Sonntag, 24. Juli, ist der Festzug durch den Ort, der um 13 Uhr startet. Um 14 Uhr spielen die „BangBags“ und um 19.30 Uhr „Risk“ mit einem „Feuerwerk der besten Classic-Rock-Hymnen“. Mehr Infos gibt es auf www.pluefest.de.

Straßenfest mit Flohmarkt

Etwas überschaubarer und gemütlicher geht es beim Straßenfest in Remshalden zu, das nach der Premiere 2019 wieder im Bürgerpark mit Wasserspielplatz zwischen den Ortsteilen Grunbach und Geradstetten stattfindet (hier unser ausführlicher Artikel dazu). Eröffnung ist am Samstag, 23. Juli, um 16.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr spielt der Musikverein Harmonie Geradstetten, um 20 Uhr „Splash“. Am Sonntag, 24. Juli, starten um 11 Uhr die Fundsachenversteigerung und der Flohmarkt. Es gibt den Tag über bis abends Kinderschminken, Showtanz und Musik, außerdem feiert der Weltgarten Jubiläum.

Und in Schorndorf?

Am Sonntag, 24. Juli, klettern Mitglieder des Posaunenchors auf das Gerüst an der Schorndorfer Stadtkirche und geben dort um 17.30 Uhr ein kleines Konzert. Architekt Bernd Treide berichtet, was beim Kirchendach gerade alles renoviert wird und welche Entdeckungen er mit den Zimmerleuten gemacht hat. Es besteht die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen. Um 18 Uhr schließt sich eine Hocketse auf dem Kirchplatz an.

Am Sonntag, 24. Juli, ist Ponyreiten mit Spendenaktion für Ukraine auf dem Ponyhof von Ponylina in Schorndorf. Unterstützt werden dabei unter anderem Kinder-Hilfsprojekte in Odessa. Mit dabei sind die Shetlandponys Toni, Dieter, Klaus, Josie, Mimi, Rudolf, Ludwig und Albert. Von einer großen Ponyshow, über Kinderschminken, Dosenwerfen und Basteln, wird Familien viel geboten.