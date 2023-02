Figurentheater-Festival Imaginale in Schorndorf: Grandios und bitterböse

Imaginale – das ist für Schorndorf immer ein ganz besonderes Kulturereignis: Und auch dieses Mal waren wieder an vier Abenden, von Freitag, 3. Februar, bis Sonntag, 12. Februar, internationale Stars der Figurentheater-Szene im Phoenix zu Gast. Einer davon, der schon zum vierten Mal bei der Imaginale zu erleben war und vor vielen Jahren mit seiner spektakulären ersten Produktion die Zuschauer noch in der alten Künkelinhalle begeistert hat, füllte am Samstagabend das Figurentheater wieder bis auf den letzten Platz.

„Nobody“ hinter den Figuren

Der Australier Neville Tranter vom niederländischen „Stuffed Puppet Theatre“ brachte Alfred Jarrys bitterböses Stück um König Ubu und seine scheußliche Frau auf die Bühne. Immer wieder faszinierend an Tranters Spiel: Dem Künstler gelingt es, als „Nobody“ hinter seinen lebensgroßen Klappmaulfiguren zu verschwinden. Als Niemand lässt er Ubu und seine Frau – ohne jeden Anstand und jede Moral – ihre Machtgier ausleben. Ein grandioser Abend mit grandiosem Spiel.

Alle vier Abende: ein Publikumserfolg

Tatsächlich aber waren alle vier Abende in Schorndorf ein Erfolg und restlos ausverkauft: Das Tanz-Figuren-Theater „Eh Man He“ der spanischen Compania Zero en conducta ist zum Auftakt aus Platzgründen sogar auf die große Bühne der Künkelinhalle ausgewichen. Publikumserfolge waren auch das Bremer-Stadtmusikanten-Stück, gespielt von Ilka Schönbein vom französisch-deutschen Theater Meschugge, und das deutsch-französische Lichttheater „Dal Vivo & Amaru II“ von Flop Lefebvre und Daniel Kartmann zum Abschluss am Sonntagabend.

Bemerkenswert ist für Soran Assef vom Figurentheater Phoenix aber auch die Offenheit der Zuschauer/-innen, die das Festival, das wieder in sechs Städten und sieben Häusern stattfinden konnte, als überregionales Kulturereignis wahrgenommen haben. War eine Vorstellung ausverkauft, haben die Figurentheater-Fans zum Teil weite Wege auf sich genommen, um an einem anderen Ort dabei sein zu können. „Der Austausch zwischen den Regionen“, sagt Assef, „hat stattgefunden.“

Mit Künstler/-innen aus 14 Nationen

Die Gesamtorganisation der Imaginale liegt beim Stuttgarter FITZ-Zentrum für Figurentheater, als Partner ist das Figurentheater Phoenix in Kooperation mit dem Kulturforum für das Schorndorfer Programm verantwortlich. Mit dabei waren zum mittlerweile achten Mal auch Theater in Mannheim, Heilbronn, Eppingen und Ludwigsburg. In diesem Jahr gab es 35 Produktionen von Künstler/-innen aus 14 Nationen – Figurentheater im Grenzbereich zu Tanz, Musiktheater, Performance und Digitalkunst. In der Regel findet das Festival im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Wegen der Corona-Pandemie war die Pause dieses Mal länger: Das letzte Festival fand kurz vor der Corona-Zwangspause im Februar 2020 statt.