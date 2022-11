Fit für die digitale Zukunft mit der Lernfabrik an der Grafenbergschule Schorndorf

Was braucht ein junger Mensch, um sich in der digitalen Berufswelt zurechtzufinden? Kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration, so formuliert es das „4 K Modell des Lernens“ von OECD und Bildungsforschern. Nach diesen Standards sollen Jugendliche Lernaufgaben bewältigen, um für die moderne Arbeitswelt fit zu sein.

Mit der modernen Lernfabrik im komplett renovierten Technologiezentrum der Grafenbergschule und einem auf diesen Standards basierenden pädagogischen Unterrichtskonzept werden die Auszubildenden der Mechatronik, Elektrotechnik und Industriemechanik auf ihren Beruf vorbereitet: Gefertigt wird ein Kugelspiel, bei dem die Schülerinnen und Schüler alle Prozesse selbst gestalten, vom CAD-Entwurf über den 3-D-Druck bis zur Programmierung der CP-Lab-Anlage der Firma Festo und der Fertigung mit Hilfe zweier Roboter von Fanuc.

Kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration

Die Lernaufgaben werden zunehmend komplexer, so dass die vier K unabdingbar sind: Ein Mechatroniker, der im Ausland eine Maschine warten soll, setzt seine Kreativität ein, um das Problem zu lösen, er kommuniziert international mit einem Programmierer am anderen Ende der Welt, kollaboriert mit den Mechanikern vor Ort und denkt kritisch, beurteilt Lösungswege.

Im Rahmen der Ausschreibung des Wirtschaftsministeriums zur Einrichtung von Lernfabriken bekam die Schule den Zuschlag für die Förderung. So konnte die Grafenbergschule mit der finanziellen Unterstützung des Landes Baden-Württemberg, des Landkreises als Schulträger sowie der großzügigen Unterstützung verschiedener Firmen eine Lernfabrik anschaffen, in der die Auszubildenden die Automatisierung und Digitalisierung im Unterricht lernen und anwenden können.

Beim Festakt zur Einweihung des neuen Technologiezentrums 4.0 lobte Schulleiter Rainer Bay in seiner Begrüßungsrede die Zusammenarbeit zwischen Schule, Ausbildungsbetrieben, Landkreis und dem Regierungspräsidium. Schulleitungen der anderen beruflichen Schulen im Kreis, Vertreterinnen und Vertreter des Regierungspräsidiums sowie Schulamtsleiter Benjamin Wahl und Landrat Dr. Sigel konnten die Lernfabrik vor Ort bestaunen. Landrat Dr. Sigel hob in seinem Grußwort das Engagement des Kreises in die Investitionen in Schulen und Bildung hervor. Als ein weiteres Beispiel nannte er den Bau eines Schülerwohnheimes mit Fahrradgarage in unmittelbarer Nähe der Schule. Dieses ist mit modernster energetischer Technologie ausgestattet.

„Ich freue mich, dass mit der Lernfabrik 4.0 an der Grafenbergschule ein modernes, interdisziplinäres und digitales Projekt an den Start geht. Damit kommt der Rems-Murr-Kreis als Wirtschafts- und Bildungsregion einen weiteren Schritt voran“, so Landrat Dr. Sigel. „Im Landkreis müssen wir moderner, digitaler und insgesamt intelligenter werden. Vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels ist es besonders wichtig, hier aktiv zu werden und jungen Menschen in Ausbildungsberufen moderne, digitale sowie innovative Anreize zu setzen. Das wird von einem Projekt wie der Lernfabrik unterstützt. Deshalb ist klar, dass wir die Lernfabrik als Schulträger auch weiterhin unterstützen werden“, so der Landrat weiter.