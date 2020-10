Nach dem Tod ihres Mannes hatte Christine Donjio in Kamerun keine Zukunft mehr. Es war das Jahr 2010. Ihre Schwiegermutter - Anhängerin eines Teufelskreises – habe ihr das Leben zur Hölle gemacht, habe sie in mythische Rituale verstrickt, die ihren Körper, ihre Seele in die Knie zwangen. Und plötzlich stand sie da ohne alles. Krank, ohne Mann, ohne Arbeit, ohne ein Zuhause, aber mit drei hungrigen Kindern. Die hatten zuletzt immerhin bei ihrer Schwester Unterschlupf gefunden. Sie selbst kam