„Das ist kein Spaziergang, sondern Rock’n’Roll“, sagt Catarina Mora über das, was im Flamenco-Studio passiert. Die Schuhe von Flamencotänzer und Studioinhaber Miguel Ángelklappern auf dem Boden, seine Kompanie singt lautstark auf Spanisch, klatscht und spielt Gitarre. In dem von außen eher trostlos wirkenden Industriekomplex in der Schorndorfer Vorstadt ist richtig was los. Madrid und Sevilla wirken auf einmal ganz nah.

In seinem neu renovierten Tanz-Studio probt Miguel Ángel mit