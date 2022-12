„Flat Foot Stompers“ und Fußtheater: Was die Kulturgruppe Oberberken 2023 plant

Die Kulturgruppe Oberberken hat für das Jahr 2023 ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Den Auftakt am Sonntag, 19. Februar, um 19 Uhr gestaltet Lucy van Kuhl mit ihrem Programm „Auf den zweiten Blick“. Sie besingt und kommentiert in ihrem neuen Programm empathisch die Liebe, das Alter, Menschen, die in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen werden, Menschen, die (leider) viel zu sehr wahrgenommen werden, Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt.

Folk und Comedy zum Jahresanfang

Am Sonntag, 19. März, nur zwei Tage nach dem “Saint Patrick’s Day“, gastiert die Gruppe „Cara“ in Oberberken. Die deutsch-schottische Formation setzt sich aus fünf Musikerinnen und Musikern zusammen. Neben traditionellen Folk-Songs und -Tunes zählen zahlreiche eigene Kompositionen, Songs und Neuvertonungen zum Repertoire.

Am Sonntag, 23. April, wird Olaf Bossi mit seiner „Ausmist Comedy Show“ in Oberberken auftreten. Bossi: „Das Leben könnte so einfach sein. Übersichtlich, glücklich und entspannt! Das zumindest ist das Versprechen der Minimalismus- und Ausmist-Ratgeber. Und vermutlich haben die auch recht. Aber wie komme ich jetzt als kreativer Chaot ins gelobte Land des einfachen Glücks? Der Ordnung?“ Diese schwierigen Fragen hat sich auch Olaf Bossi vor einigen Jahren gestellt.

„Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg?“ Olaf nahm sich vor, auszumisten. Klamotten, Küche, die riesige Plattensammlung und das Medizinschränkchen, und da fängt es erst an. Nach den Plänen der besten Experten. Das ist sein Erfahrungsbericht. Humorvoll, informativ und, wie könnte es anders sein: etwas chaotisch. Anne Klinges „Fußtheater“ steht am 21. Mai auf dem Programm. Auf einzigartige Weise - nur mit ihren Füßen - stellt sie das Stück „Der Fußmord und andere Liebesdramen“ dar. Im zweiten Teil wird sie ihre Version von Mozarts „Zauberflöte“ zeigen. Mit Charme und Witz entstehen aus den Füßen von Anne Klinge Pamina und Tamino, Papagena und Papageno, Sarastro und die Königin der Nacht.

"Was weißt du über dein Hirn?"

„Peter Bühr and his Flat Foot Stompers“ werden am 25. Juni bereits um 11 Uhr zum traditionellen Jazz-Frühschoppen einladen.

Und am 24. September behauptet Werner Koczwara in seinem Kabarett-Programm „Mein Schaden hat kein Gehirn genommen“. Was weißt du über dein Hirn? Sehr wenig! Was weiß dein Hirn über dich? Absolut alles! – Das ist der Ausgangspunkt von Koczwaras neuem Programm: Kabarett über das Hirn, unser einerseits geniales und gleichzeitig komplett idiotisches Zentralorgan.

Die Veranstaltung zum Jahresabschluss wird das Avin Trio mit klassischer Musik bestreiten, und zwar am 19. November. Das Avin Trio wurde im Herbst 2019 von Valerie Schweighofer (Violine), Carlo Lay (Violoncello) und Josefa Schmidt (Klavier) an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover gegründet. Seitdem blickt das Klaviertrio bereits auf eine rege Konzerttätigkeit zurück.

Wann und wo finden die Veranstaltungen statt?

Die Veranstaltungen finden in der Schurwaldhalle in Oberberken statt. Beginn: jeweils 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Das einzige Konzert, das bereits um 11 Uhr beginnt, ist der Jazz-Frühschoppen. Alle Veranstaltungen sind bewirtet. Der Eintrittspreis beträgt 19 Euro, ermäßigt 15 Euro für Schüler, Studenten, Lehrlinge und Schwerbehinderte. Karten sind erhältlich per Mail kontakt@kulturgruppe-oberberken.de, telefonisch unter 0 71 81/34 39 oder 48 52 15 und an der Abendkasse.