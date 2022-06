Flohmarkt in Schorndorf am 9. Juli: Noch 100 freie Plätze - woran liegt's?

Das hat zum Schorndorfer Flohmarkt eigentlich immer dazugehört: eine lange Reihe von Menschen, die sich ein paar Wochen vor dem Termin an einem Samstagmorgen in aller Herrgottsfrüh langsam auf den Eingang des Künkelinrathauses zubewegt hat, um drinnen an einen der begehrten Flohmarktplätze zu kommen. Fünf städtische Mitarbeiter/-innen waren einen ganzen Samstag mit der Platzvergabe beschäftigt. Um diesen Personalaufwand zu reduzieren, hat der Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement in diesem Jahr auf ein Online-Buchungssystem umgestellt.

Online-Anmeldung und Vor-Ort-Service

Anmeldungen für den Flohmarkt am Samstag, 9. Juni, waren am Montag, 13. Juni, und Dienstag, 14. Juni, möglich – und in Ausnahmefällen auch direkt bei der für Märkte und Sonderprojekte zuständigen Maite Galagorri. Diesen Vor-Ort-Service in der Johann-Philipp-Palm-Straße 10 haben tatsächlich 25 bis 30 Interessierte genutzt. Und damit nicht diejenigen, die es besonders schnell auf die Internetseite geschafft haben, sich die besten Plätze angeln, so dass andere keine Chance haben, wurden die Ein- bis Drei-Meter-Plätze auch nicht alle auf einmal, sondern über die beiden Tage in mehreren Kontingenten ausgespielt.

Doch trotz dieser Optimierungsideen läuft’s dieses Jahr – nach zwei Jahren Corona-Zwangspause – im Vorfeld nicht besser mit dem Schorndorfer Flohmarkt, sondern eher schlechter: Noch sind von den rund 290 Standplätzen 100 frei. Das hat in den vergangenen Tagen dazu geführt, dass Flohmarkt-Beschicker vom Eigenbetrieb kontaktiert und gebeten wurden, vom Wunschplatz abzurücken, um etwa im Bereich hinter der Schlosswallschule nicht allein auf weiter Flur, sondern mitten im Flohmarkt-Getümmel zu stehen.

Bezahlung mit Kreditkarte, Sofortüberweisung und Giropay

Weil das nicht optimal ist und die Nachjustierung zu einiger Verwirrung geführt hat, hat sich der Eigenbetrieb jetzt entschlossen, Anmeldungen bis kurz vor dem Flohmarkttermin zu ermöglichen – um mit einer verlängerten Anmeldefrist vielleicht doch noch den ein oder anderen Flohmarktstand vergeben zu können. Wer Interesse hat, kann sich mit Maite Galagorri, Telefon 0 71 81/6 02-99 54 oder maite.galagorri@schorndorf.de, in Verbindung setzen. Weitere Informationen zum Flohmarkt gibt es auf der Internetseite www.schorndorf.de/de/stadt-buerger/die-daimlerstadt/stadtbild-natur/maerkte/flohmarkt.

Eine Bezahlung der Standgebühren ist mit Sofortüberweisung, Giropay und Kreditkarte möglich. Nur über das Zahlungssystem Paypal, das von den Bäderbetrieben für Online-Tickets verwendet wird, kann die Gebühr nicht bezahlt werden: „Wir als Stadtverwaltung“, erklärt Lars Scheel, Leiter des Eigenbetriebs, „dürfen das nicht, weil Geld über Auslandskonten transportiert wird.“