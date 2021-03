Die Menschen seien von dem vielen Hin und Her der Politik verunsichert, so Andreas Erdmann, der in Schorndorf ein Foto-Geschäft führt. Doch der Betrieb in seinem und anderen Geschäften geht weiter, zumindest vorerst. Doch wie steht es eigentlich um das Geschäft mit Passbildern und Bewerbungsfotos? Ein Gespräch mit Erdmann offenbart die teils komplexen Details der Corona-Verordnung.

„Zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig“, sagt Andreas Erdmann über die Situation seines Geschäftes.