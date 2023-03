Fotos, Politisches und Projekte über Schorndorf hinaus: Ateliertag rege genutzt

In Galerien und Museen kann man die vollendeten, von den Arbeitsspuren sozusagen gereinigten Werke betrachten. Im Atelier dagegen sind auch die Werkzeuge zu sehen, das Unfertige. Schaffensschweiß hängt in der Luft, reizend bohème-geschwängert. Atelier, das Wort kommt vom altfranzösischen „astele“, für Splitter oder Späne einer Zimmermannswerkstatt. Abfall, Schmutz.

"Seit elf Uhr ohne Unterbrechung Leute"

Hier ein paar Splitter vom Rundgang durch die acht geöffneten Ateliers. Das Atelier als Bühne ist ein neues Werk von Renate Busse. Ein zitronengelb-grünes Interieur, das auf ein Schauspiel wartet. Dazu braucht es Publikum, über dessen Anzahl sich die Künstlerin nicht beklagen konnte. „Seit elf Uhr ohne Unterbrechung Leute“, freut sie sich. Heimspiel also? Ja, aber nicht nur.

Im Gespräch mit fast allen am Ateliertag beteiligten Künstlerinnen und Künstlern wurde deutlich, wie sehr sie auch über die Grenzen Schorndorfs hinaus aktiv sind. Busses nächstes Projekt ist eine Gemeinschaftsausstellung mit anderen Schorndorfer Künstlern in der Partnerstadt Kahla.

Auch Hartmut Renner bereitet gerade eine große Ausstellung in der Galerie der Stadt Wendlingen vor, die ab 30. März zu sehen sein wird. Für den Ateliertag hat er auch ältere Werke, etwa Linoldrucke und faszinierende Porträts von Jazzheroen wie Charles Mingus und Sonny Rollins, aus dem Fundus ausgegraben.

Immer wieder überraschend die Formvielfalt von Rüdiger Penzkofer.

Neu sind seine puzzleförmigen Holzplättchen mit bearbeiteten Landschaftsfotos, die die Frage aufwerfen, ob sich da noch was zusammenfügt. Gleichzeitig läuft eine Ausstellung in Paderborn zum Thema „Utopie-Produktion“.

Ein aktuell politisches Thema greift Ebba Kaynak mit ihrer Bein-Stele aus Nussbaumholz mit dem Titel „Frau. Leben. Freiheit. - Aufstand“ auf. Es ist eine Hommage auf den aktuellen Kampf der iranischen Frauen.

Botschafter Schorndorfs mit Ausstrahlung weit über die Region

„Ich bin nach wie vor fleißig und habe 1000 Ideen“, erklärt der Bildhauer Christoph Traub. Neu sind seine goldschimmernden Bronzen in Hohlform in eigenartig kultischem Glanz. Und auch er ist auswärts ziemlich unterwegs. Zusammen mit Helm Zirkelbach hat er gerade eine Ausstellung in Horb mit dem Titel „Kräftespiel“. Im Sommer folgen zwei Ausstellungen in Weikersheim und Eppingen-Mühlbach. Die heimischen Künstler, Botschafter Schorndorfs, mit Ausstrahlung weit über die Region.

Und dann ist da Weiso Alweis, der aus dem syrischen Aleppo nach Schorndorf kam und inzwischen Industrial Design an der Kunstakademie Stuttgart studiert. Er zeigt unter anderem verspielte Holzobjekte, die aus einem Kurs Theater und Bühnenbild hervorgegangen sind.

Ansonsten sind seine Gedanken in der vom Erdbeben zerstörten Heimat, aus der er - im Kampf mit viel Bürokratie - für drei Monate gerne seinen Vater und seine Schwester zu sich holen würde.

Hardy Langer in seinem Atelier im Hammerschlag ist, wie er sagt, gerade „auf dem Wolfs-Trip“. Unfertig sein traumartiges Gemälde mit einem weißen Wolf auf einem Bettgestell, unter dem ein nackter Mensch liegt. Bedeutet? Na ja. Mal seh’n.

Und schließlich das „Atelier 4“ von Andreas Adler und Gez Zirkelbach, die den Fotografen Stefan Mayer zu Gast hatten.

Während eines Klinikaufenthalts im Allgäu saß er mal am Fluss und dachte: „Es wäre schön, wenn jetzt ein Engel erschiene.“ Er warf Steine ins Wasser, die irgendwann ein wellenförmiges Flügelbild ergaben, und fotografierte es. Denn Engel erscheinen nicht von allein. Man muss sie schon bitten.