Frühling in Schorndorf: Wann die Blumenbeete der Stadt bepflanzt werden

Die Beete im Schlosspark wirken noch trist. Vereinzelt sorgen Krokusse in Gelb und Lila für Farbtupfer auf der grünen Wiese. Die angelegten Beete liegen mit der Erde brach. Die warmen Sonnenstrahlen und die steigenden Temperaturen der vergangenen Tage zeigen es eindeutig: Der Frühling ist ganz nah. Deshalb wird es doch auch nicht mehr allzu lange dauern, bis die Mitarbeiter der Zentralen Dienste Schorndorf (ZDS) loslegen und verschiedene Pflanzen in die Erde setzen, oder? ZDS-Werkleiter Roger Nocella klärt auf: „Die ZDS plant und bestellt die komplette Bepflanzung schon im Spätsommer des Vorjahres. Die Gärtnereien benötigen diesen Vorlauf, um die damit verbundene Produktion der Pflanzen zu organisieren. Die Lieferung der Pflanzen erfolgt Anfang Mai. Nach den Eisheiligen beginnen wir dann mit der Bepflanzung.“

Wird an Blumen und Bewässerung gespart?

Bepflanzt werden dann alle Sommerflorbeete, die Kübel, bestimmte Balkone sowie Ehrengräber. Nocella: „Der Name ist Programm – der sogenannte Sommerflor ist nicht winterhart. Teilweise werden für Ehrengräber und einige der Pflanzkübel robustere Pflanzen gewählt – diese werden bereits im März geliefert und gepflanzt. Damit schließen wir die Lücke bis Mai. Winterharte Stauden können zu jeder Jahreszeit gepflanzt werden. Die zu wählende beste Pflanzzeit ist nach wie vor der Herbst und Frühling.“

Die Beete, die von den ZDS bepflanzt und gepflegt werden, finden sich im gesamten Stadtgebiet: Schlosspark, Unterer Marktplatz, Dueviller Platz, Weiler Kreisel, Gmünder Straße. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: rund 450 Quadratmeter Sommerflorbeete, etwa 215 Blumenkästen und 30 Pflanzenkübel.

Nun aber die Frage, bei all den Sparmaßnahmen der Stadt: Macht man auch Abstriche bei den Pflanzen? Werden Beete „ausgelassen“ oder nur „begrünt“? Die Sommerflorbeete würden sukzessiv reduziert und in Staudenbeete umgewandelt, so Roger Nocella. „Wie bereits erwähnt ist der Sommerflor eben nicht winterhart und muss deshalb im Herbst wieder entfernt werden. Staudenbeete haben eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahre und müssen in den Sommermonaten weniger gegossen werden.“ Staudenbeete seien nachhaltig, „da ganzjährig“. Außerdem fühlten sich dort Insekten „heimisch“. Die Umsetzung könne allerdings erst in 2024 erfolgen, da die Disposition des Sommerflors bereits vor der Beschließung der Einsparmaßnahmen stattgefunden habe.

Und im Sommer? Pflanzen müssen schließlich auch gegossen werden – muss Wasser gespart werden? Wenn man die erwähnten Veränderungen bedenke, die man umsetzen möchte, so der Werkleiter, dann werde man dadurch auch den Wasserverbrauch reduzieren. Blicke man in die Zukunft, komme man um das Thema „Automatisation“ grundsätzlich nicht drum herum.

Gezielte Versorgung von Pfanzen

Gezielte Versorgung der Pflanzen durch vollautomatisierte Gieß-Anlagen mit entsprechender Dosierung seien hier zu nennen. „Die richtige Menge Wasser zum richtigen Zeitpunkt gezielt zuführen – ein großes Potenzial. Dies erfordert zuallererst investive Maßnahmen in die notwendige Technik – aber auch in das entsprechend geschulte Personal“, sagt Roger Nocella.