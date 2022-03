Dieses Wochenende ist in der Schorndorfer Innenstadt mit dem Frühlingserwachen und dem „Sizilianischen“ Markt einiges geboten. Da trifft es sich, dass auch die Wettervorhersage Sonne und verhältnismäßig warme Temperaturen verspricht.

Bereits am Freitag schmücken die Landfrauen den Brunnen am Marktplatz wieder österlich bunt und sorgen damit pünktlich zum Wochenende für einen Blickfang und eine schöne(re) Atmosphäre. Über 2000 Eier werden dafür laut der Verwaltung an Ketten aufgefädelt