Frau in Flüchtlingsunterkunft Winterbach belästigt: Haft-Strafe für Angeklagten

Er schwöre es im Namen Gottes, verkündete der Angeklagte mehrmals im Verlauf der mündlichen Verhandlung über seine Englisch-Dolmetscherin, er sei vollkommen unschuldig. Alle gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen seien unwahr und gelogen. Sie würden nur deshalb gegen ihn erhoben, weil man in der Winterbacher Flüchtlingsunterkunft auf ihn eifersüchtig sei und ihn dafür beneide, dass er über eine feste Arbeit verfüge und seine 18-jährige Freundin in Freiburg schöner als die aller Mitbewohner sei. Auch der Polizeibeamte, der in der Gerichtsverhandlung ausgesagt habe, beneide ihn wegen seiner schönen Schuhe. Tatsächlich sei er kein Dummkopf, kein böser Mensch und habe keine Probleme mit Frauen. Er sei ein ehrlicher, aufrechter und aufrichtiger Mann und glaube an Gott.

Das Urteil, das Amtsgerichtsdirektorin Doris Greiner am Montag am Ende der Verhandlung verkündete, lautet trotz aller Beteuerungen: vier Monate Freiheitsentzug wegen versuchter Nötigung in Tateinheit mit Sachbeschädigung und wegen exhibitionistischer Handlungen. Dazu hat der Angeklagte als Verurteilter die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Freiheitsstrafe sei in ihrer Gesamtheit zu verbüßen, sie bewege sich am „unteren Rand“. Sie sei schuld- und tatangemessen und geboten, da sich der Angeklagte bisher durch Geldstrafen nicht davon abbringen ließ, Straftaten zu begehen. Im Bundeszentralregister fänden sich sieben Eintragungen über ihn, Verurteilungen für Straftaten, die er in den zwei Jahren begangen hat, seit er sich in Deutschland aufhält.

Im Halbschlaf die Tür geöffnet: Angeklagter mit einer Alkoholflasche

Stockend, nach Worten suchend, um Fassung ringend und voller Scham hatte zuvor die Geschädigte mit Unterstützung eines Türkisch-Dolmetschers von der Nacht des 20. August 2022 berichtet, als sie in ihrem Zimmer durch heftiges Klopfen an der Tür kurz nach ein Uhr geweckt wurde. Wegen der starken Medikamente, die ihr jeden Morgen von einer Mitarbeiterin des Pflegedienstes verabreicht werden, schlafe sie sehr tief und brauche stets einige Zeit, um wach zu werden und sich zurechtzufinden. Im Halbschlaf habe sie zunächst gedacht, es sei schon Morgen und der Pflegedienst stehe vor der Zimmertür. Als sie öffnete, sei der Angeklagte mit einer Alkoholflasche vor ihr gestanden und habe sie aufgefordert, mit in sein Zimmer zu kommen. Sie sei erschrocken, habe „Nein“ gesagt und versucht, die Tür zu schließen.

Daraufhin habe er seinen Fuß in die Tür gestellt, sie erneut aufgefordert, mitzukommen, und sie am Oberarm festgehalten. Dabei sei der Träger ihres Nachthemdes zerrissen. Ein „arabischer Junge“ habe sie schließlich gerettet, den Angeklagten beiseitegedrängt und ihm einen Faustschlag versetzt. Durch den daraufhin einsetzenden Tumult wurden schließlich weitere Bewohner und der Sicherheitsdienst alarmiert, schließlich die Polizei gerufen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die bei dem Angeklagten eine Alkoholkonzentration von 0,9 mg pro Liter Atemluft fest, was ungefähr 1,9 Promille Blutalkohol entspricht.

Ein paar Tage zuvor, berichtete die Zeugin weiter, habe sie in der gemeinsamen Waschküche der Unterkunft gerade die Waschmaschine gefüllt, als der Angeklagte hereingekommen sei. Er habe sie angeschaut, wortlos seine Hose geöffnet und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als ihr das klar wurde, habe sie laut geschrien und sei davongerannt. „Mein Kopf ist sehr durcheinander“, entschuldigte sich die 25-jährige Frau, die seit einem Jahr in der Winterbacher Unterkunft lebt. Sie sei in der Türkei sieben Jahre lang in Haft gewesen und werde zur Bewältigung der traumatischen Erlebnisse mit Medikamenten behandelt. Durch die beiden Vorfälle seien die Erlebnisse der Haftzeit, die sie zu verdrängen und zu vergessen suche, wieder hochgekommen. „Alles, was ich in der Türkei erlebte, erlebe ich durch ihn nun wieder neu.“ Sie sei nach wie vor verwirrt, stehe unter Schock und sei nicht in der Lage, sich richtig auszudrücken. „Ich weiß nicht, wie erzählen“, trug für sie der Dolmetscher vor. Den Angeklagten habe sie vor den Zwischenfällen nicht gekannt, seitdem habe es keine Probleme mehr gegeben, „kein weiteres respektloses Verhalten“.

Über Italien und Belgien nach Deutschland gekommen

Der Angeklagte berichtete, er stamme aus dem Senegal, wo noch sein Vater und seine Schwester lebten. Dort habe er sechs Jahre die Schule besucht und sei dann nach Italien gegangen, wo er fünf Jahre lebte. Als er dort Ärger mit seinem Sozialarbeiter bekam, weil er nicht regelmäßig die Schule besuchte, und aus der Unterkunft geworfen wurde, sei er nach Belgien weitergereist. Als man dort aufgrund seiner Fingerabdrücke feststellte, dass er in Italien registriert worden sei, und ihn dorthin zurückschicken wollte, sei er 2021 mit 19 Jahren nach Deutschland gekommen, zunächst nach Heidelberg, dann nach Freiburg und schließlich nach Winterbach. Hier habe er einen Asylantrag gestellt, denn „ich bin geradlinig und ein guter Mann!“

Im Leben seines Klienten, merkte der Vertreter der Jugendgerichtshilfe an, sei es unbestreitbar zu erheblichen Brüchen gekommen. Nachdem er aber eine Arbeit und eine feste Freundin habe, die bisherigen Verfahren nicht nach dem Jugend-, sondern dem allgemeinen Strafrecht geführt wurden, sei es schwierig, nun auf Anwendung des Jugendstrafrechts zu plädieren, auch wenn zweifellos schädliche Neigungen vorlägen. Leider habe sein Klient bei den vielen Strafbefehlen, die er erhielt, nicht die Möglichkeit genutzt, die Tagessätze zu bezahlen, so dass er zu dieser Verhandlung aus der Haft vorgeführt wurde.

Staatsanwalt spricht sich gegen Anwendung des Jugendstrafrechts aus

Dass es sich bei dem Angeklagten „nicht um den Saubermann handelt, der er sein will“, betonte der Staatsanwalt, der sich explizit gegen die Anwendung des Jugendstrafrechts aussprach. Er mache zudem nicht den Eindruck, dass er bereit sei, sein Verhalten zu ändern. Eine günstige Sozialprognose, die es erlaube, die Strafe zur Bewährung auszusetzen, sei nicht erkennbar. Die in der Anklage erhobenen Vorwürfe sehe er durch die Aussagen der beiden mit dem Fall befassten Polizeibeamten und der Geschädigten vollumfänglich bestätigt. Sie habe ihre Erlebnisse klar, deutlich und stringent geschildert.

Es sei ihm egal, wenn er ins Gefängnis müsse, erklärte der Angeklagte in seinem Schlusswort. Gott wache über ihn und werde diejenigen bestrafen, die ihn beschuldigten und ihm Schaden zufügten. Nach der Urteilsverkündung hat er nun eine Woche Zeit sich zu entscheiden, ob er den Richterspruch akzeptiert oder dagegen Rechtsmittel einlegt.