Frauenpower und Vielseitigkeit: Landfrauen Oberberken feiern 75. Jubiläum

Bäuerinnen im Rentenalter, die stricken und Kuchen backen - dieses Bild haben wohl die meisten im Kopf, wenn sie an den Verein der Landfrauen denken. In Ober- und Unterberken entspricht das aber längst nicht mehr der Realität. Die Berkener Landfrauen wollen nun ihr 75-jähriges Bestehen feiern und der Öffentlichkeit zeigen, wie vielseitig der Verein in den letzten Jahrzehnten geworden ist.

„Bei der Jubiläumsfeier soll der Schwerpunkt gar nicht so sehr auf den 75 Jahren liegen“, sagt Vorstandsmitglied Brigitte Hertler. Vielmehr solle es einfach um die Landfrauen als solche gehen. Man wolle zeigen, dass es auch heute noch Spaß macht, eine Landfrau zu sein. Zum Programm der Veranstaltung, die am Samstag, 4. März, ab 19 Uhr in der Schurwaldhalle in Oberberken stattfindet, gehört unter anderem ein Auftritt der Damenband „Manon & Co.“ aus Leutenbach.

„Wir wollten natürlich Frauenpower“, erklärt Susanne Wimpff, Erste Vorsitzende des Vereins. Zudem sollen bei der Feier alle Frauen geehrt werden, die schon seit mehr als 40 Jahren Mitglied sind. Außerdem bereiten die Landfrauen selbst gemachtes Fingerfood für den Abend vor. Weitere Informationen zur Jubiläumsfeier sind auf der Website unter www.landfrauen-oberberken.de zu finden.

Verein ist vielfältiger geworden

112 Frauen im Alter von 23 bis 101 Jahren sind aktuell Mitglied bei den Landfrauen Ober- und Unterberken. Gegründet wurde der Ortsverein am 1. Februar 1948. Gründungsmitglieder gebe es keine mehr, doch manche seien schon seit Jahrzehnten dabei, sagt Susanne Wimpff. In dieser Zeit hat sich bei den Landfrauen einiges geändert: „Früher waren fast alle Mitglieder Bäuerinnen, heute sind das nur noch zwei“, so Wimpff.

Besonders ihre Vorgängerin Elisabeth Nagel, die 31 Jahre lang Erste Vorsitzende war, habe den Verein in Schwung gebracht und die Mitgliederzahl mehr als verdoppeln können. Generell seien der Verein und dessen Mitglieder im Laufe der 75 Jahre vielfältiger geworden, sagt auch Brigitte Hertler. Die teilnehmenden Frauen aller Altersklassen üben unterschiedlichste Berufe aus und bringen verschiedene Interessen mit. „Es ist ein richtig bunter Blumenstrauß.“

Für die Landfrauen bringt das Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Einerseits habe sich so das Angebot vervielfältigen lassen, sagt Brigitte Hertler. „Bei uns kann man mittlerweile alles Mögliche machen, wir machen Ausflüge, Bildung, Gesundheits- und Sportprogramme.“ Es gehe also um weitaus mehr als nur ums Kuchenbacken. „Wir versuchen, auf Trends einzugehen - obwohl wir natürlich noch immer ab und zu Kuchen backen“, entgegnet Susanne Wimpff schmunzelnd.

Frauen häufiger erwerbstätig als früher

Auf der anderen Seite sei es heutzutage nicht mehr ganz so einfach, Termine für die Angebote zu finden, so Vorstandsmitglied Erika Hurlebaus. „Bei den Veranstaltungen tagsüber kommen fast nur noch Ältere, weil die jungen Frauen heutzutage viel öfter einen Beruf ausüben als früher.“ Ihre Mutter habe damals ihre Arbeit auf dem Bauernhof an die Treffen der Landfrauen angepasst, erinnert sie sich. Heute sei das meistens umgekehrt.

Junge Frauen zu finden, die dem Verein beitreten wollen, ist laut Susanne Wimpff generell immer schwierig. Denn viele warten mit einem Beitritt, bis sie älter sind. Dennoch sind die Landfrauen optimistisch, was den Nachwuchs angeht. Vor allem die Sportangebote seien bei den jüngeren Frauen sehr beliebt, genauso der aktuell stattfindende Zumba-Kurs, so Wimpff.

Als zusätzliche Maßnahme, um die Aufmerksamkeit junger Frauen zu gewinnen, sind die Landfrauen seit etwa drei Wochen auch auf Instagram zu finden. Auf ihre Seite „landfrauen_oberundunterberken“ sind sie mächtig stolz: „Plötzlich kriegt man Follower und jede Menge Klicks“, freut sich Brigitte Hertler. Besonders toll finde sie es, dass einige die Beiträge an ihre Freundinnen weiterleiten. Hertler hält das für eine tolle Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu gewinnen und das oft falsche Bild der Landfrauen unter den Jugendlichen zu verändern. „Auf Instagram können wir uns ganz anders präsentieren“, sagt sie. Auch Erika Hurlebaus findet: „Das ist eine ganz wichtige Sache für die Zukunft.“

Backtradition bleibt erhalten

Die Landfrauen wollen mit der Zeit gehen, doch alles soll sich in Zukunft trotzdem nicht ändern. Erhalten bleiben sollen Dinge wie die Backtradition des Vereins, aber auch das Landfrauenfest, das alle zwei Jahre stattfindet. Man möchte neue Dinge ausprobieren, doch Altbewährtes solle nicht verloren gehen, so die Vorstandsmitglieder. Vor allem aber möchten sie den Frauen auch in Zukunft noch genauso viel Gemeinschaft und Freude mit ihrem Verein bieten wie bisher. Denn nach 75 Jahren ist für die Berkener Landfrauen noch lange nicht Schluss.