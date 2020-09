Dass die Badesaison im Ziegeleisee-Freibad, die eigentlich am Wochenende auslaufen sollte, wegen des erneuten Hochsommereinbruchs spontan um drei Tage (bis einschließlich Mittwoch) verlängert worden ist, mag exemplarisch und zunächst einmal nur mit Blick aufs Wetter belegen, dass die Badesaison trotz Corona keine ganz schlechte war. „Unter den gegebenen Umständen können wir zufrieden sein“, meint denn auch Bäderbetriebsleiter Jörg Bay – auch wenn er natürlich gerade in so einem Sommer lieber