Freibad Weiler öffnet am Samstag (28. Mai)

In den vergangenen Wochen gab es einiges zu tun rund um das Bädle in Weiler. Nicht nur die üblichen Saisonvorbereitungen mussten getroffen werden: Das 93 Jahre alte, teils undichte Becken musste abgeklopft und neu verputzt werden. Doch nun sind die gröbsten Arbeiten erledigt und das Freibad kann am kommenden Samstag, 28. Mai, ab 14 Uhr seine Tore öffnen.

„Gerüstet für die Bewirtung von vielen kleinen und großen Gästen ist die neue Kiosk-Pächterfamilie von Acar Sahin mit seinem Team“, teilt Ulrich Korb vom Freibadverein mit. Die neue Speisekarte beinhaltet typische Freibad-Klassiker und noch vieles mehr: Pommes, Würstchen und Burger sind ebenso auf dem Programm wie allerlei Gegrilltes, Spieße, Reis und türkische Spezialitäten. Im Bereich vor dem Kiosk lasse es sich außerdem gemütlich sitzen.

Weiterhin Badeaufsichten gesucht

Am Eröffnungswochenende können Saisonkarten zu reduzierten Preisen im Freibad direkt oder online unter freibad-weiler.de gekauft werden. Den Sommer über wird es von Montag bis Donnerstag von 14 bis 20.30 Uhr geöffnet haben. Freitags und samstags von 14 bis 21 Uhr und an Sonntagen von 11 bis 20.30 Uhr.

Allerdings sucht der Freibadverein, der den gesamten Badebetrieb ehrenamtlich stemmt, immer noch Badeaufsichten auf Minijob-Basis. Interessenten können sich gerne kurzfristig unter 07181-483445 oder Mail an Info@Freibad-Weiler.de wenden.