Freie Flächen in Arnold-Galerie Schorndorf: Kommen ein Bistro und mehr Ärzte?

Ein Leerstand in der Arnold-Galerie hat sich bis zuletzt hartnäckig gehalten. In dem Eckladen links neben dem Aldi-Eingang ist seit rund einem Dreivierteljahr an prominenter Stelle nichts mehr los. Damals ist die Bäckerei Maurer dort aus- und auf die größere Fläche in den ehemaligen Bekleidungsladen „Regro“ umgezogen. Nun aber scheint Bewegung ins Belegungskarussell der Galerie zu kommen, berichtet Carl-Georg Porth, Geschäftsführer der Porth-Gruppe, auf Nachfrage am Telefon. Derzeit sei er mit verschiedenen Bewerbern für die Fläche im Gespräch. Ein kleines Bistro könnte er sich an dieser Stelle als Optimallösung vorstellen.

Schwerpunkt in der Nahversorgung

Auch Gemüsehändler Ibrahim Isiktas interessiert sich für die Fläche. Sein Obst-und Gemüsehandel hat sich inzwischen gut etabliert. „Es hat ein bisschen gedauert, die Leute mussten sich dran gewöhnen, aber mittlerweile hat es sich gut entwickelt“, berichtet er. Inzwischen hat er sogar zwei Aushilfskräfte eingestellt, weil er zuletzt mit der Arbeit kaum noch hinterherkam. „Ich hab’ Tag und Nacht nur noch gearbeitet.“

Jeden Morgen holt er seine Ware frisch vom Großmarkt, wählt sie mit großem Bedacht aus. Etliche Gemüse- und Obstsorten bietet er dementsprechend in seinem kleinen Laden an, die teils in den Gemüseauslagen der großen Supermärkte nur selten zu finden sind: Okra-Schoten, Artischocken und Rapa-Gemüse beispielsweise. Gerne würde er in Richtung Delikatessen und Feinkost weiter ausbauen.

Freie Flächen mit etlichen Optionen

Allerdings – Isiktas ist nicht der einzige Bewerber für die freie Ladenfläche. „Wir sprechen mit Gastronomen, Dienstleistern und Einzelhändlern“, so Carl-Georg Porth. In jedem Fall wünsche man sich, die 100- Quadratmeter-Fläche hochwertig weiterzuentwickeln und die Partner mit Bedacht auszuwählen.

Ebenfalls frei stehen aktuell 600 Quadratmeter im ersten Obergeschoss, auf denen zuletzt die Stadt Schorndorf mit dem Fachbereich Familie und Soziales untergebracht war. Hier sei man relativ weit im Gespräch mit einem Anbieter von Co-Working-Spaces gewesen.

Räumlichkeiten im Arnold-Areal sind sehr flexibel

„Allerdings haben wir am Ende nicht an die Kalkulation geglaubt.“ Nun orientiere man sich stark in Richtung Ärzte. 500 Mediziner habe man in der Gesamtregion angeschrieben. Etliche Rückmeldungen mit Interessensbekundungen, sogar bereits Besichtigungen habe es gegeben – dabei sei ein Orthopäde, ein Internist, ein Augenarzt, ein Kieferorthopäde, eine Zahnärztin. „Von dem ein oder anderen Arzt liegt auch schon eine Fachplanung vor.“

Das wundert Porth nicht. Die Räumlichkeiten sind alle quadratisch und durch Tageslicht gut beleuchtet, ohne dass jemand durchs Fenster hineinschauen könnte. Das sorge für eine gute Flexibilität in der Nutzung. Zusätzlich gäbe es noch die Möglichkeit, eine Fläche von rund 150 Quadratmetern zu mieten, die aktuell zwar vermietet ist, aber leersteht.

Vorteil: Viel Parkfläche bei der Arnold-Galerie

In zwei bis drei Monaten könnte es zu endgültigen Abschlüssen bei den frei stehenden Einheiten kommen, schätzt Porth. „Uns ist wichtig, dass wir die letzten Vakanten jetzt langfristig belegen.“ Grundsätzlich habe man in der Galerie ein nahversorgungsorientiertes Gesamtgefüge: Gastronomie, Drogerie, Lebensmittel, Bekleidungs- und Schuhhandel, Apotheke, Bäcker und ein Eiscafé. In den oberen Stockwerken logieren auch jetzt schon verschiedene Dienstleister – Anwälte, Notare, Finanzdienste.

Die Lage der Galerie zwischen Nordstadt und Altstadt mit der Verbindung durch den Fußgängerüberweg sei optimal, die modernen Flächen, die flexibel gestaltet werden können, seien für viele Zielgruppen attraktiv, so Porth. Hinzu komme der nahe Parkplatz mit 400 Stellplätzen und der Hauptbahnhof in fußläufiger Nähe. „Es ist ein gutes Gesamtpaket, hat einen guten Durchlauf, die Flächen sind nach innen gerichtet, es gibt eine gute Sichtbarkeit“, lobt Porth seine Immobilie.

Die Porth-Gruppe, ein Familienunternehmen mit Sitzen in Lüneburg und Berlin, investiert deutschlandweit in Gewerbe- sowie Wohnimmobilien und betreut damit mehr als 500.000 Quadratmeter Mietfläche. Wie Geschäftsführer Porth die Zukunft des stationären Einzelhandels in der Zukunft einschätzt?

Er hält es durchaus für wahrscheinlich, dass der Online-Handel weiter zunimmt, was die ohnehin von der Corona-Pandemie gebeutelte Branche, weiter schwächen könnte. Das könnte so manchen Miete zahlenden Händler in die Enge treiben. „Im Zweifel müssen wir es halten wie im Ausland, da gibt’s teils keine festen Mieten, sondern auch mal Umsatzmieten, beispielsweise in Spanien.“ Allerdings sei man so weit in diesen Breiten noch lange nicht.