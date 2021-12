Die Aufregung in den Schulen des Landes war groß, als das Kultusministerium diese Woche eine neue Ausnahmeregelung beschloss. Ab dem 20. Dezember können sich Schülerinnen und Schüler in selbst gewählte Quarantäne begeben. Somit wird der Beginn der Weihnachtsferien, im Gegensatz zum vergangenen Schuljahr, nicht vorgezogen. Trotzdem ist die Präsenzpflicht damit praktisch aufgehoben. Was bedeutet das für die Schulen in Schorndorf?

Lehrerverbände kritisieren