Freudentränen im Klinik-Kreißsaal: Andri ist das Neujahrsbaby 2023 in Schorndorf

In der Nacht und den Morgenstunden sah es am Sonntag so aus, als würde es auch in diesem Jahr kein Neujahrsbaby in der Rems-Murr-Klinik Schorndorf geben. Doch am frühen Nachmittag kündigte sich dann doch ganz kurzfristig der kleine Andri Berishan an. Um 13.43 Uhr erblickte er als erstes Neugeborenes im Jahr 2023 das Licht der Welt. Die Eltern Qendresa und Florald sind überglücklich und stolz. Auch weil die Geburt besser verlief als erwartet.

2765 Gramm, 49 Zentimeter und kerngesund

Tränen der Freude sind am 1. Januar im Schorndorfer Kreißsaal geflossen, als der kleine Andri Berishan gesund zur Welt kam. Die Eltern sprechen von einem „sehr besonderen Tag“ ihres Lebens.

Die Geburt ihres ersten Sohnes ist schnell über die Bühne gegangen. Die Silvesternacht verbrachte das Ehepaar noch bis 3 Uhr bei einer Verwandten und feierte in ruhigem Umfeld das neue Jahr. Erst zwischen 11.30 und 12 Uhr, kurz nach Einsetzen der Wehen bei Mutter Qendresa, war das Elternpaar im Krankenhaus angekommen. Keine zwei Stunden später war die Geburt schon vorbei.

Eigentlich hatte die junge Mutter aus Fellbach mit einem Kaiserschnitt gerechnet, darauf war sie vorbereitet worden. Doch Andri kam dann doch, ganz zur Freude seiner Familie, ohne Komplikationen auf natürlichem Wege zur Welt.

Er misst 49 Zentimeter, bringt 2765 Gramm auf die Waage und ist kerngesund. Zugegeben liegt die Geburt des kleinen Andri schon mehr als 24 Stunden zurück. Doch bis sich die Aufregung um die Geburt gelegt hatte, Qendresa Berishan zurück auf der Wochenbett-Station war und weil im Krankenhaus ein Coronatest nötig ist, war ein Besuch unseres Fotografen erst einen Tag später möglich. Die beiden stolzen Eltern freuen sich nun auf die Zukunft mit ihrem Sohn. Außerdem sind sie den Angestellten im Klinikum unendlich dankbar. „Wir wurden von A bis Z gut versorgt, alle waren unglaublich hilfsbereit und haben sich um uns gekümmert“, teilen die Eltern am Montagmorgen mit.