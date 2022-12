Friedensinitiative Schorndorf: Was bringen Mahnwachen gegen den Krieg?

Zwei Tage nach Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich die Friedensinitiative Schorndorf in diesem Jahr zur ersten Mahnwache gegen den Krieg getroffen. Seither haben Doris Kommerell, Detlef Beune und Uwe Glund insgesamt 35-mal eine solche Zusammenkunft vor dem Rathaus in Schorndorf oder – in den Wochen vor Weihnachten – am Mondscheinbrunnen bei der Stadtkirche organisiert. Gleich, nachdem Russland am 24. Februar völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschiert war, sind bis zu 100 entsetzte Schorndorferinnen und Schorndorf dem Aufruf gefolgt. Mittlerweile sind es zwischen 15 und 30 Personen, die regelmäßig zu den Mahnwachen kommen.

Und auch wenn sie immer wieder zu hören kriegen: „Geht doch endlich nach Hause! Das bringt doch nichts!“ – für die Friedensinitiative, die sich vor vier Jahren gegründet hat und vor jeder Mahnwache zu einer Telefonkonferenz zusammenkommt, ist das halbstündige Zusammenstehen ein großes Bedürfnis: aus Entsetzen und Wut, Angst und Trotz, aus Mitgefühl, Trauer und dem Willen, nicht zu resignieren.

Aufstehen gegen den Krieg: Um sich selbst in die Augen schauen zu können

Für Doris Kommerell, die schon in den 1980er Jahren in der Friedensbewegung aktiv war, gegen die Golfkriege Anfang der 1990er und der 2000er Jahre protestiert hat und sich nicht nur davon leiten lassen will, ob eine Sache Erfolg hat, macht es einen großen Unterschied, „ob ich etwas tue oder ob ich das einfach nur wegschiebe“. Sie stellt sich jeden Freitagabend mit Gleichgesinnten zusammen, weil sie sich auch weiterhin selbst im Spiegel in die Augen schauen können möchte. „Psychohygiene“ sind die Mahnwachen auch für Uwe Glund: „Ich muss was tun.“ Glund ist in der Friedens- und Begegnungsstätte in Mutlangen aktiv und hat, wie Detlef Beune auch, als junger Mann den Kriegsdienst verweigert – zu einer Zeit, als dies noch mit einer Gewissensprüfung zusammenhing und nicht unbedingt auf Anhieb klappte.

Wie seinen Eltern, die nach ihren Kriegserfahrungen immer in Sorge vor einem dritten Weltkrieg waren, geht es Detlef Beune seit Ausbruch des Ukraine-Krieges mittlerweile auch: „Ich habe Angst, dass das Ganze eskaliert.“ Darum ist er überzeugt, dass weitere Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet das Leid nur verlängern. Mit dem Ukraine-Krieg hat aus seiner Sicht ein neues weltweites Wettrüsten an Fahrt aufgenommen, einschließlich der Gefahr eines Atomkrieges. Und auch wenn den Friedensaktivisten klar ist, dass sie mit ihrer Überzeugung nicht die Mehrheitsmeinung vertreten: „Wir wollen möglichst schnell einen Waffenstillstand“, sagt Beune und ist überzeugt, dass Sanktionen nicht nur Russland, sondern der ganzen Weltwirtschaft, dem Klima und den hungernden Menschen auf der Welt schaden und den Krieg nicht beenden werden. „Die Zusage des Westens, der Ukraine über einen unbegrenzten Zeitraum bedingungslos Waffen zu liefern“, hat Doris Kommerell kürzlich bei einer Mahnwache beklagt, „hat dazu geführt, dass der ukrainische Präsident nun Russland besiegen will und nicht mehr zu Verhandlungen bereit ist.“ Angesichts der vielen Menschen, die jeden Tag in der Ukraine sterben, erinnern die Friedensaktivisten an Willy Brandts Worte: „Ohne Frieden ist alles nichts.“

Atomwaffenverbotsvertrag: Viele kleine Initiativen haben etwas bewirkt

Für Doris Kommerell geht es im Moment „um nichts weniger als das Überleben der Menschheit“. Auch für Uwe Glund, dessen Vater vier Jahre lang in russischer Kriegsgefangenschaft war, ist Krieg etwas sehr Reales. Gleichzeitig hat für ihn die Vergangenheit gezeigt, dass der Protest von Friedensinitiativen durchaus etwas bewirken kann: „Viele kleine Initiativen haben 2017 zum Atomwaffenverbotsvertrag geführt, der am 22. Januar 2021 in Kraft getreten ist.“

Tatsächlich kommen zu den Mahnwachen, mit denen nicht nur gegen den Krieg in der Ukraine, sondern gegen alle Kriege protestiert wird, eher die Älteren, die sich einen Impulsvortrag anhören und vier Minuten lang schweigend zusammenstehen. Gastredner vom Weltladen, von der Lokalen Agenda, der Friedenswerkstatt Mutlangen und von der Klimaentscheidgruppe Schorndorf waren dabei. Gemeinsam mit der Manufaktur hat die Friedensinitiative eine Veranstaltung mit dem Journalisten Andreas Zumach organisiert und im kommenden Jahr will sie – wie in den 1980ern – vielleicht mit einem Ostermarsch gegen den Krieg protestieren.