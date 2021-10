Der Geburtstermin mitten im Corona-Lockdown – dieses Timing war für frisch gebackene Eltern auch mit vielen einsamen Stunden verbunden. Geht’s doch in der Regel oft schon wenige Wochen nach der Geburt mit den ersten PEKiP- und Babymassagekursen los. Das alles konnte in der schlimmsten Corona-Zeit nicht stattfinden. Und so hat sich auch das neue Kursangebot, das Stefanie Walter und Sandra Mack Eltern und Kindern im „Frosch & munter“ machen wollten, um einige Monate verzögert.

