Die Tische sind beiseite gerückt, die Stühle aufeinandergestapelt: Nach den Corona-Bedingungen der Bundesregierung haben sich die Restaurants und Kneipen in ihre Zwangspause verabschiedet. Der Frust sitzt tief bei vielen Gastronomen. Viele von ihnen haben in den vergangenen Wochen eine Menge Geld in Heizpilze und die Außenbewirtung investiert. Nun scheinen die Investitionen in den Sand gesetzt zu sein. Im November fehlen nun nicht nur Einnahmen, jetzt drücken auch noch sinnlose Schulden.