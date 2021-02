Seit zwölf Wochen war Günter Rosin nicht mehr beim Friseur. Damit sein Schnauzer in Corona-Zeiten nicht von der Maske zerknautscht wird, hat er ihn an beiden Enden um ganze vier Zentimeter gestutzt. Ein Jammer: Schließlich hat Rosin mit seinem prachtvollen „Ungarischen Schnauzbart“ fünfmal den Weltmeistertitel geholt, etliche Male die Konkurrenz auch bei Europameisterschaften ausgestochen. Zum Beweis reiht sich in seiner Wohnung in Weiler ein Pokal an den nächsten. Hat er den Wettstreit um