Gastfamilien gesucht: Schorndorf und Dueville feiern Partnerstadt-Jubiläum

Zur Feier der 25-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Schorndorf und der italienischen Partnerstadt Dueville erwarten die Stadt Schorndorf und der Partnerschaftsverein Schorndorf mehr als 50 Gäste aus Dueville. Für die Zeit von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, werden für diesen Besuch Gastfamilien gesucht, die italienische Gäste bei sich aufnehmen.

Interessantes Programm

„Es kommen Paare und Einzelpersonen. Näheres erfahren wir noch in den kommenden Tagen“, lässt Margit Röder vom Partnerschaftsverein Schorndorf wissen. Die Stadt Schorndorf und der Partnerschaftsverein haben ein interessantes Programm für die Besucher aus der italienischen Partnerstadt vorbereitet.

Auch die Gastfamilien können laut Röder am Programm teilnehmen und darüber hinaus auch eigenständig etwas mit ihren Gästen unternehmen.

Zum Programm: Die Gruppe kommt am Freitag, 28. April, um 17 Uhr in Schorndorf an. Am Samstag verbringen die Besucher den Tag gemeinsam mit den Gastfamilien. Abends findet um 18 Uhr der offizielle Festakt zum Jubiläum in der Barbara-Künkelin-Halle statt, zu dem auch alle Gastgeber eingeladen sind. Für den Sonntag hat der Partnerschaftsverein mit der Reisegruppe einen Tagesausflug geplant: Es geht voraussichtlich in Richtung Schwäbisch Hall, Comburg und ins Freilichtmuseum Wackershofen. Zum Abschluss werden die Gäste gemeinsam mit ihren Gastgebern zum Abendessen am Sonntagabend eingeladen. Am Montag, 1. Mai, gegen 8 Uhr reist man wieder nach Italien zurück.

Margit Röder: „Der letzte Besuch einer Gruppe aus der italienischen Partnerstadt war 2018. Es gab einzelne Besuche auf privater Ebene. Wegen Corona war leider seither kein Treffen mehr möglich.“ Ende Juli werde der Gegenbesuch zum Jubiläum in Dueville stattfinden, „es sind noch Plätze im Bus frei“. Gastgeber könnten dann dort ihre Gäste wieder treffen und „die große Gastfreundschaft genießen“. Es sei aber für die Teilnahme an dieser Reise keine Voraussetzung, vorher jemand beherbergt zu haben.