Gastronomie in der Krise: Schwierige Zeiten fürs Café „Steve’s“ in Schorndorf

Seine Eltern führten 18 Jahre lang das „Holiday Inn“ in Winterbach, Stefan Finster selbst hat den Beruf im Stuttgarter Hotel Althoff von der Pike auf gelernt, war in Schwäbisch Gmünd stellvertretender Restaurantleiter in der „Villa Hirzel“, hat den Fachwirt im Gastgewerbe draufgesattelt – und doch sagt er: Wie die Gastronomie sich seit Beginn der Corona-Pandemie und mit Ausbruch des Ukraine-Krieges entwickelt hat, damit habe er – und auch seine Eltern – überhaupt nicht gerechnet. Mittlerweile macht sich der 28-Jährige Sorgen um die Zukunft der Branche. Für das „Steve’s“, sein Café mit Tagesbar an der Gottlieb-Daimler-Straße, bedeutet das: Um weiterbestehen zu können, reduziert Finster nicht nur die Öffnungszeiten, sondern ändert auch das Konzept.

Dabei hätte sein Start in Schorndorf besser nicht sein können. Obwohl die Eröffnung des „Steve’s“ in den zweiten Corona-Sommer fiel, erinnert sich Stefan Finster gerne an die Zeit nach dem 31. Juli 2021: „Die ersten drei Monate waren super.“ Innerhalb kurzer Zeit ist es ihm nicht nur gelungen, in der Schorndorfer Gastro-Szene anzukommen, er hat sich auch eine Stammkundschaft aufgebaut. Dann kam der zweite Corona-Winter mit der 2G-plus-Regel für die Gastronomie, die nur noch Geboosterte zuließ, Ungeimpfte und Ungetestete aber von Café- und Restaurantbesuchen ausschloss.

Gäste sind verunsichert und deutlich zurückhaltender

Finster reagierte mit einer Mischung aus To-go-Tagen unter der Woche und regulären Öffnungszeiten am Wochenende. Und obwohl es längst keine Einschränkungen mehr gibt, an den Anfangserfolg konnte er seither nicht mehr anknüpfen. Der Ausbruch des Ukraine-Krieges und die gestiegenen Energiekosten machen auch der Gastronomie schwer zu schaffen: Die Gäste sind verunsichert und angesichts der aktuellen Preisentwicklungen offenbar auch deutlich zurückhaltender geworden.

Was für Stefan Finster erschwerend hinzukam: Als im April sein Koch krankheitsbedingt ausgefallen ist, musste der Café-Betreiber die Küche selbst übernehmen. Mit der Folge: Er arbeitete hinter der geschlossenen Küchentür und war sechs Monate lang für seine Gäste kaum mehr sichtbar. Eine unbefriedigende Situation für alle Seiten: „Ich habe mich selbstständig gemacht, um mich verwirklichen zu können und nah an den Gästen zu sein.“ Beides ließ sich für ihn von seinem Platz am Herd aus nicht umsetzen. Und einen neuen Koch zu finden ist – angesichts des akuten Fachkräftemangels in der Gastronomie – „schier unmöglich“.

Also hat sich der 28-Jährige entschieden, die Öffnungszeiten zu reduzieren: Künftig ist das „Steve’s“ auch freitags und samstags nicht mehr bis 22 Uhr geöffnet, sondern – wie montags, dienstags und sonntags – von 9 bis 18 Uhr. Mittwoch und Donnerstag sind und bleiben Ruhetage. Will er am Wochenende seine Gäste wie gewohnt mit opulenten Frühstücks-Angeboten bis 14 Uhr und mit einer reich bestückten Kuchen-Vitrine verwöhnen, gibt es unter der Woche nur noch eine reduzierte Speisekarte mit Butterbrezeln, Croissants, Pancakes und Kuchen, den kleinen Wurst- und Käseteller zum Frühstück, Avocado-Toasts, vegane Smoothie-Bowls sowie von 12 Uhr an Waffeln und Flammkuchen. Vielleicht erweitert Finster das Angebot irgendwann mit Suppen und Eintöpfen. Einen Mittagstisch, der aufwendig zubereitet werden muss, gibt es aber vorerst nicht mehr.

Höhere Preise: „Ich wünschte, ich hätte es nicht machen müssen“

Damit reagiert der Café-Betreiber, der eine Festangestellte und acht Minijobber beschäftigt, auch auf das veränderte Gäste-Verhalten: „Unter der Woche nehmen sich die Leute nicht mehr so viel Zeit zum Schlemmen.“ Vielen fehlt es offenbar auch am Geld, sich jeden Tag was zu gönnen. Jetzt hofft Finster, dass er mit dem angepassten Angebot den Wünschen seiner Gäste gerecht wird. Schließlich musste er angesichts gestiegener Preise für Kaffee, Strom und den auf zwölf Euro gestiegenen Mindestlohn seine Preise schon anheben: Kaffee und Cappuccino sind bei „Steve’s“ 20 Cent teurer geworden. Leichtgemacht hat er sich diesen Schritt nicht: „Ich wünschte, ich hätte es nicht machen müssen.“