Gastronomie in Weiler: Wie geht's weiter in Schorndorfs größtem Teilort?

Rose, Linde, Traube, Löwen, Krügle und in Richtung Bahnhof der Barbarossakeller – an fast zehn Wirtschaften kann Ortsvorsteher Eberhard Beutel sich in Weiler erinnern. Das Bürgerstüble in der Pfarrstraße hat vergangenes Jahr geschlossen, weil der Pachtvertrag nicht verlängert wurde. Wegen Krankheit ist seit einer Weile das Café Kugler zu, wegen eines Trauerfalls seit kurzem auch der Weilermer Hof. Doch dass es, wie ein Zeitungsleser unlängst bei einem Anruf in der Redaktion beklagt hat, in Schorndorfs größtem Teilort jetzt gar keine Wirtschaft mehr gibt, das kann Beutel so nicht stehenlassen: Schließlich gibt es noch das Schützenhaus mit italienischer Küche am Grüß-Gott-Weg und die Gaststätte des TV Weiler mit deutscher und schwäbischer Karte direkt neben der Bronnbachhalle.

Wie geht’s weiter mit der Traube? Schäden am Dach des Kulturdenkmals

Ändern, das stellt Beutel bei dieser Gelegenheit aber auch klar, kann er an der Situation so wenig wie der Ortschaftsrat: „Was soll ich machen?“ Das heißt nicht, dass er die Lage im Ort nicht im Blick hat: Bereits im Sommer habe er Jochen Schäfer, den zuständigen Sachgebietsleiter für Denkmalschutz, in einer E-Mail darauf hingewiesen, dass vier Ziegel am Dach der Traube fehlten.

Passiert ist seitdem nichts – oder nicht viel: Auf Anfrage versichert Schäfer jetzt, dass er mit dem Hauseigentümer, der Paulus Wohnbau aus Pleidelsheim, in Kontakt sei und mittlerweile auch die Auskunft erhalten habe, dass der Auftrag an den Dachdecker erteilt ist. Tatsächlich, gibt Schäfer zu bedenken, fehlten die Ziegel ja aber auch nur am Anbau des historischen Gebäudes. Ohne den Schaden kleinreden zu wollen – Schäfer ist überzeugt: „Das ist nicht so dramatisch.“

Wie es mit der Traube weitergeht, ist auch Jahre, nachdem die Familie Sokrates ihr beliebtes griechisches Lokal geschlossen hat, unklar: „Gespräche mit den Investoren laufen“, sagt Schäfer und stellt in Aussicht, dass dort gar nicht unbedingt wieder eine Wirtschaft eröffnen wird. Auch der Ortschaftsrat, bestätigt Beutel, habe im Herbst 2022 für die Umwidmung sein Okay gegeben: „Wir können uns auch etwas Ruhigeres vorstellen, Büros zum Beispiel.“ 2016 wurde der Anbau abgerissen, die betreuten Seniorenwohnungen im Neubau sind längst bezogen. Vor zwei Jahren schon war vom Investor noch zu erfahren, dass eine Sanierung des Kulturdenkmals wirtschaftlich nicht zu bewerkstelligen sei – trotz der klaren Vorgaben der zuständigen Denkmalbehörde, dass das Gebäude erhalten bleiben muss.

Schlechte Erinnerungen an die Linde als kreisweit bekannte Neonazi-Kneipe

Doch es gibt in Weiler auch große Erleichterung darüber, dass eine Gaststätte im Ort geschlossen bleibt: Von 2006 bis 2008 war die Linde, die mittlerweile zur Wohnung umgebaut ist, zum Treffpunkt für Neonazis avanciert – und immer wieder Anlaufpunkt für Demos gegen rechts. Die Auseinandersetzung endete, als die Stadt dem Inhaber des Gasthauses die Konzession entzogen hat – wegen mangelnder Zuverlässigkeit und weil die Polizei ihn öfter alkoholisiert angetroffen hatte.

Für die Erdgeschoss-Räume gegenüber, an der Ecke Forchengasse/Winterbacher Straße, wo jahrelang Jutta’s Secondhand-Lädle zu finden war, wurde vor einem Dreivierteljahr ein Baugesuch bei der Stadt Schorndorf für den Umbau zu einem Döner-Imbiss eingereicht. Obwohl die Genehmigung mittlerweile vorliegt, ist nicht viel passiert. Unter der Handy-Nummer, die auf einem großen Papierbogen im Schaufenster hängt, ist zu erfahren, dass die Sache „nicht wirklich spruchreif ist“. Bis März, so der Mieter, der seinen Namen nicht nennen möchte, soll eine Entscheidung getroffen sein. Aus dem Ortschaftsrat kann Eberhard Beutel das berichten: Sollte tatsächlich ein Döner-Imbiss eröffnet werden, dann muss die Zufahrt zu den hinteren Häusern in der Forchengasse frei bleiben. „Das ist die Vorgabe aus dem Ortschaftsrat.“