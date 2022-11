Gebäude ist erst 28 Jahre alt: Darum wird die Kita in Schorndorf-Weiler saniert

Die Kita „Hinter dem Zaun“ in Weiler ist baufällig und muss in den kommenden Jahren saniert werden. Das hat der Gemeinderat kürzlich beschlossen. Jedoch wurde das Gebäude erst 1994 errichtet und 2002 um ein Gruppenzimmer erweitert. Wie kann es sein, dass ein verhältnismäßig „junges“ Bauwerk nach nicht einmal 30 Jahren erneuert werden muss? Geht dem Schaden eventuell ein Planungsfehler voraus? Der Fachbereichsleiter Gebäudemangement, Klaus Konz, bringt Licht ins Dunkel.

Das Kita-Gebäude kippt leicht Richtung Norden ab

Vor ungefähr zwei Jahren entdeckte die Stadtverwaltung Risse in verschiedenen Bauteilen der Weilermer Kita. Das ist grundsätzlich nicht unüblich, wie Klaus Konz berichtet. Trotzdem beobachteten die Mitarbeiter des Gebäudemanagements diese Risse über eine längere Zeit. Einige Monate und eine Bewertung eines Statikers später stand aber leider fest: „Es ist immer noch Bewegung in den Rissen.“ Die Kita muss wohl oder übel saniert werden. Die Stadt rechnet mit Kosten von einer halben Million Euro.

Die Verwaltung konnte bereits eine Ursache für die Schäden an der Kita „Hinter dem Zaun“ ausmachen. Das Gebäude kippt leicht nach Norden ab und steht nicht mehr „im Wasser“. Klaus Konz erklärt: „Der Untergrund senkt sich ab.“ Ein Phänomen, das uns laut dem Experten in Zukunft noch häufiger begegnen wird. Denn immer trockenere Sommer sorgen für immer trockenere Böden. Diese senken sich dann langsam ab, weil Grundwasser entzogen wurde.

Die Situation in Weiler sei aber vergleichsweise harmlos, weil die Kita eine relativ flache Lage hat. Deshalb müssen die Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Kita nicht um eine baldige Notschließung fürchten. „Im Moment bewerten wir das Gebäude als standsicher“, so Klaus Konz. Dass die Kita während des Umbaus aber geschlossen werden muss, kann er zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen.

Fehler beim Bau, nicht in der Planung

Was das städtische Gebäudemanagement bei seinem Gutachten aber auch entdeckt hat, sind bauliche „Diskrepanzen“. So bezeichnet es zumindest Klaus Konz. Es gebe durchaus Unterschiede zwischen dem makellosen Bauplan und dem, was in den 1990er Jahren tatsächlich gebaut wurde. Die Risse hätten sich bei genauerem Arbeiten vielleicht nicht derart stark vergrößert.

Es gab also durchaus kleinere Fehler beim Kita-Bau. „Ob diese die Ursache für den Schaden sind, ist aktuell eher zu verneinen“, sagt Klaus Konz.

Die Sanierung werde außerdem eher kein Gewährleistungsfall. Darauf hatte unter anderem CDU-Gemeinderat Hermann Beutel gehofft, der auf eine mögliche Gewährleistungspflicht von 30 Jahren hingewiesen hatte. Diese kann die Stadt aber nur geltend machen, wenn Fehler in der Planung vorliegen. Und wie weiter vorne bereits beschrieben: Der Bauplan hat keine Mängel. „Beim Thema Haftung werden wir eher keine Chance haben“, erklärt der städtische Gebäudemanager. Die Sanierung muss die Stadt aller Voraussicht nach komplett selbst bezahlen.

Der Gemeinderat gab dem Gebäudemanagement der Verwaltung kürzlich den Auftrag, die Sanierung zu planen. Kommendes Jahr soll über den Bauplan abgestimmt werden. Der Prozess dauert also noch etwas. Geht es nach Klaus Konz, beginnen die Bauarbeiten 2024.