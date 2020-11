An einem anderen Tag hätten die frühlingshaften Temperaturen wohl zahlreiche Kunden und Spaziergänger in die Stadt gelockt. Doch am ersten Tag der neuen Corona-Verordnungen herrschte in der Schorndorfer Innenstadt vor allem eins: gedämpfte Stimmung. Einzeln oder zu zweit waren die meisten Menschen unterwegs - mit Masken, die fast immer ordnungsgemäß nicht nur Mund, sondern auch die Nasen bedeckten.

Fast schon unnormal ruhig ist es in der Innenstadt

„Die Leute sind sehr