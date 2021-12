Ein Impfpass, der nur die Covid-Impfung enthält, die auch noch in Hamburg verabreicht worden sein soll: Da kann man als örtlicher Apotheker schon mal skeptisch werden. Und in solche Situationen geraten diese zuletzt häufiger, seit vielerorts 2G gilt – und der Impfnachweis nur noch digital, als QR-Code auf dem Handy, auf Papier oder in Form einer Impfkarte gültig ist.

Es habe zuletzt immer wieder solche Fälle gegeben, berichtet Franziska Fritz von der Hohberg-Apotheke in Plüderhausen.