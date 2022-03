Eine Spielgruppe für ukrainische Familien startet am Dienstag, 29. März, in der Begegnungsstätte des AWO Ortsvereins am Stadtpark. An zwei bis drei Vormittagen in der Woche wird Tatyana Bedai, eine aus Kiew geflüchtete ukrainische Erzieherin, die Betreuung und Vernetzung vor Ort mit Unterstützung von Ehrenamtlichen organisieren.

Es soll ein offener und zentraler Treffpunkt und Vernetzungsort für Ukrainerinnen und Ukrainer entstehen. Während die Kinder betreut sind, können