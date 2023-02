Geflüchtete ziehen in Festhalle Haubersbronn - Tannbachhalle bald wieder leer

Die Festhalle in Haubersbronn, die seit Herbst 2022 als Notunterkunft für Geflüchtete bereitsteht, wird laut der Schorndorfer Stadtverwaltung in dieser Woche von den ersten acht Bewohnerinnen und Bewohnern bezogen. Bisher waren dort noch keine Geflüchteten untergebracht. In der Halle haben bis zu 40 Personen Platz.

Kojen mit je zwei Betten und Stockbett

In der Halle wurden bereits mit Trennwänden Kojen gebildet, wie auch schon in Schornbach und Miedelsbach, teilt die Pressestelle der Verwaltung auf Anfrage zu den Bedingungen in der Halle mit. Pro Koje seien in Haubersbronn in der Regel zwei Einzelbetten sowie ein Stockbett untergebracht. Der Fachbereich Familie und Soziales werde mit Integrationsbeauftragten als Ansprechpartner für die Geflüchteten zur Verfügung stehen. Zudem werden in Haubersbronn noch ehrenamtliche Helfer gesucht.

Auf die Frage, ob die Verwaltung davon ausgeht, dass die Halle bald wieder für ihre ursprüngliche Nutzung frei ist, oder ob sie länger als Geflüchtetenunterkunft genutzt werden müsse, antwortet die Pressestelle: „Die Festhalle wird vorerst als Notunterkunft bestehen bleiben. Das Landratsamt hat für das Jahr 2023 erneut hohe Aufnahmeverpflichtungen angekündigt.“

Geflüchtete in Tannbachhalle ziehen um

Parallel zum Einzug von Geflüchteten in die Haubersbronner Halle ziehen aktuell die 57 Geflüchteten, die seit Herbst in der Tannbachhalle in Miedelsbach untergebracht waren, in zwei neu angemietete Wohnhäuser der Stadt um. Nach den Faschingsferien kann die Halle in Miedelsbach wieder für den Schul- und Vereinssport genutzt werden.