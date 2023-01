Gekürzte Kita-Zeiten: Private Betreuung durch Eltern auch in Schorndorf denkbar?

Die reduzierten Betreuungszeiten in den Schorndorfer Kitas sorgten in den vergangenen Monaten für emotionale Diskussionen. Zum Jahreswechsel äußerte der Landesverband der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg eine Idee, diesem Problem entgegenzuwirken. Der Vorschlag: Kita-Räume könnten in Zukunft den Eltern zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt werden, damit sie ihre Kinder dort in Eigenregie weiter betreuen können. Doch das bringt einige Probleme mit sich. Was sagt die Stadtverwaltung zu dieser Idee?

Viele offene Fragen: Die Stadtverwaltung sieht von privater Nutzung ab

Einige Eltern haben gegenüber den Kitaleitungen und deren Trägern den Wunsch geäußert, künftig zu gewissen Zeiten Kita-Räume in Eigenregie nutzen zu wollen. Damit wollen sie trotz gekürzter Öffnungszeiten eine Betreuung ihrer Kinder sicherstellen. Das berichtet Dr. Cornelia Becker, stellvertretende Geschäftsführerin des evangelischen Landesverbandes.

Die Stadt Schorndorf hat sich ebenfalls schon mit dem Thema befasst. Allerdings hat die Verwaltung allerlei Bedenken, wie Pressesprecherin Claudia Lösler mitteilt. Rein rechtlich sei die private Nutzung der städtischen Kita-Räume unter gewissen Umständen zwar möglich, allerdings scheinen die Auflagen und Hürden besonders groß zu sein.

Zum einen wären da die hohen Hygienestandards des Gesundheitsamtes und des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS). Zugegeben sind diese nicht ganz ohne. Der Hygieneleitfaden für Kitas des Landes umfasst knapp 200 Seiten.

Darin ist unter anderem beschrieben, wie Betreuerinnen und Betreuer mit plötzlich kranken Kindern umgehen müssen oder wie häufig bestimmte Möbel gereinigt und desinfiziert werden sollten. „Die Einhaltung der Vorschriften in privater Nutzung ist aus unserer Sicht nur schwer zu organisieren“, teilt Claudia Lösler mit.

Kita-Träger haftet bei privater Betreuung nicht mehr

Ein weiterer Punkt, der laut der Stadtverwaltung geklärt werden müsste, ist die Haftung für eventuell beschädigte Möbel und Spielgeräte. Und sogar der Datenschutz spiele eine Rolle: Denn der Zugang zu privaten Dingen der Kinder, die nicht an der privat organisierten Betreuung in der Kita teilnehmen, muss ausgeschlossen sein. Das ist in den Kitas angeblich nicht möglich.

Die Pressesprecherin der Stadt teilt mit: „Aus all den genannten Gründen sieht die Stadtverwaltung von einer privaten Nutzung der Kita-Räumlichkeiten ab.“

All diese Probleme sieht auch der Landesverband der evangelischen Kitas. „Die Eltern müssen wissen, dass es sich dann um ein privates Angebot handelt. Das muss man sehr deutlich regeln“, betont Dr. Cornelia Becker. Verletzt sich beispielsweise ein Kind in der privaten Betreuung, haftet nicht wie sonst die Unfallkasse, sondern die private Versicherung der Eltern.

Evangelischer Landesverband erteilt Idee keine grundsätzliche Absage

Um den Eltern all diese potenziellen Schwierigkeiten zu verdeutlichen, erstellt der Verband aktuell in Kooperation mit Kita-Leitungen ein Infoblatt. Die private Nutzung der Kita-Räume ist „nichts, was wir generell empfehlen würden“, sagt Dr. Cornelia Becker. „Früher hätten wir das nie ins Auge gefasst. Es geht aber darum, wie wir es trotzdem hinbekommen, wenn die Eltern es unbedingt wollen.“

Denn in manchen Kitas gebe es beinahe keine Alternativen mehr. Die Not durch den Fachkräftemangel sei vielerorts groß. Vereinzelt habe es in Kitas des evangelischen Trägers sogar schon Versuche von Eltern gegeben, Kinder selbst zu betreuen. Ob das in Zukunft zur gängigen Praxis wird, bleibt abzuwarten.