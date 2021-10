Am Montag wurde die Maskenpflicht in den Schulen gelockert. In den Begegnungsstätten in den Gebäuden müssen Schülerinnen und Schüler ihren Mund-Nasen-Schutz auch weiterhin tragen, wenn sie an ihren Plätzen sitzen, dürfen sie die Masken aber abnehmen.

„Es war schön, die Gesichter wieder zu sehen“, berichtet Dr. Karin Fehrenbach, Rektorin der Otfried-Preußler-Grundschule in Miedelsbach und geschäftsführende Schulleiterin der Schorndorfer Schulen, nach dem ersten Tag ohne Maske. In der