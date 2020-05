Es war mal wieder eine denkwürdige Sitzung, die der Gemeinderat da am Donnerstagabend in der Barbara-Künkelin-Halle hingelegt hat. Und zwar nicht nur, weil allein schon der öffentliche Teil fast fünf Stunden gedauert hat – allen Beteuerungen zum Trotz, sich in Corona-Zeiten kurzzufassen –, sondern weil wieder einmal so richtig die Fetzen geflogen sind, und zwar einerseits zwischen den Fraktionen, zwischen denen der Ton insgesamt immer rauer wird, und andererseits – wieder einmal – zwischen